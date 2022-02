La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no secreta suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce.



(Lea también: Estos son algunos problemas emocionales que puede causar la diabetes)



La insulina es una hormona muy importante porque regula la concentración de glucosa en la sangre, es decir, la glucemia. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (es decir, la glucemia elevada), que, con el tiempo, daña gravemente muchos órganos y sistemas, sobre todo los nervios y los vasos sanguíneos.



(Además: Insulina, cien años de una inyección que salva vidas)

Con el tiempo, la diabetes puede dañar el corazón, los ojos, los riñones y los nervios. Se sabe, por ejemplo, que esta afección es una de las principales causas de insuficiencia renal y que los adultos con diabetes tienen un riesgo de dos a tres veces superior de presentar un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular.



(Siga leyendo: Estos son algunos alimentos recomendados para diabéticos)



"En la actualidad la diabetes es una de las principales causas de fallecimiento en personas entre los 30 y los 70 años, y favorece la aparición de infartos del corazón, trombosis cerebral, amputaciones de las extremidades inferiores y deterioro de la función del riñón, hasta el punto en que las personas pueden necesitar diálisis para continuar viviendo", explicó Nubia Bautista, subdirectora de Enfermedades no Transmisibles del Ministerio de Salud y Protección Social, en un comunicado sobre la diabetes en Colombia.



Se ha logrado concluir que existen algunos hábitos básicos que podrían ayudar a prevenir la diabetes de forma eficaz, por ejemplo, conseguir y mantener un peso corporal saludable; realizar al menos 30 minutos de actividad física de intensidad moderada la mayoría de los días; mantener una alimentación saludable, sin azúcar ni grasas saturadas; y no consumir tabaco, puesto que fumar aumenta el riesgo de sufrir diabetes y enfermedades cardiovasculares.



(De su interés: Así se desarrollan los problemas de insulina)



Adicional también existen dispositivos que son muy útiles para el tratamiento y seguimiento de la diabetes. Algunos de estos son:



Sistema de monitoreo Continuo de Glucosa. Es un dispositivo que le permite monitorear de manera continua los niveles de glucosa en la sangre. Como la mayoría de las personas con diabetes sabe, controlar la glucosa en la sangre es fundamental para el control de la diabetes.



Apps para monitorear la diabetes. Aunque son muchas las aplicaciones disponibles para llevar el control de la diabetes, aquellas que tienen mejores valoraciones son

SocialDiabetes, gluQUO, One Drop, Diario de glucosa y myDiabeticAlert.



Podómetro. es un dispositivo electrónico, generalmente portátil que cuenta cada paso que una persona realiza al detectar el movimiento de las caderas de la persona. Será muy útil para medir la cantidad de ejercicio que una persona con esta patología realiza en pro de mejorar su bienestar.



(Le recomendamos leer: El peso de la diabetes no diagnosticada en Colombia)



Organizador de pastillas. Se trata de una caja pequeña, la cual posee varios compartimentos que permiten organizar fácilmente las dosis precisas de los medicamentos que debe tomar un paciente con diabetes.

Más noticias de Salud

-Barranquilla le apuesta al primer congreso sobre la diabetes en el embarazo-¿Qué debe comer si tiene el colesterol alto?