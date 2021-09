"Vacunas tenemos, hay que salir a agotarlas", dice MinSalud

Luis Alexander Moscoso, viceministro de Salud, dio un parte de tranquilidad a los colombianos con la llegada de nuevos lotes de vacunas contra covid-19 al país, tras la escasez de algunos de los biológicos hace unas semanas.



(Le puede interesar: Vacunas son efectivas para prevenir hospitalización y muerte, dice Minsalud)

Moscoso aseguró que a la fecha hay más de tres millones de vacunas distribuidas en los territorios para que los colombianos, aún más la población en riesgo, acudan a los centros de inmunización dispuestos para ello.



Además, el funcionario agregó que otros tres millones adicionales serán distribuidos durante esta semana para avanzar con el Plan Nacional de Vacunación.



(Lea también: Así serán las nuevas condiciones de la vacunación en Colombia)



En este sentido, el Ministerio de Salud hizo un llamado a que se reactive la vacunación masiva en diferentes lugares del país a través de jornadas que logren inmunizar a la población, especialmente a los cerca de dos millones de personas de mayor riesgo, sobre todo mayores de 50 años, quienes no han acudido a los puestos de vacunación.



Antes de que finalice esta semana, el Ministerio de Salud distribuirá 957.000 dosis de vacunas de la farmacéutica AstraZeneca, 2’080.000 de Sinovac, las que arriben al país en los próximos días de Moderna y Janssen, así como las vacunas de las cuales disponen los privados.



Cabe anotar que hace algunas semanas cerca de cuatro millones de personas mayores de 50 años no se habían vacunado contra covid-19, aun cuando la etapa de vacunación para esta población comenzó hace meses, pero a la fecha esta cifra se reduce a menos de dos millones.



(Siga leyendo: Los muertos por la pandemia serían 15,2 millones, dice The Economist)“Vacunas tenemos, lo que tenemos es que agotarlas”, remató el viceministro.

Más noticias de Salud

-‘El 89 por ciento de los colombianos ya habrían tenido covid-19’

​

-Es posible combinar vacunas para los refuerzos, dice Minsalud

​-Las claves del cuarto pico de la pandemia, según Minsalud