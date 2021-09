Las razones de la caída de los casos de covid-19 en el mundo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que los casos globales de covid-19 presentan un descenso importante después de dos meses de registrada la variante delta. De hecho, en la última semana se presentaron 3,9 millones de infecciones, que representan un 13 % menos de las documentadas en los siete días anteriores.



Llama la atención que la misma OMS calificó como atípica esta caída que, según la últimas estadísticas, se presenta en la mayoría de las regiones del planeta, especialmente en América, sin embargo, en el sur de Asia en los últimos días se ha registrado una disminución del 16 % de los casos y en África y Medio Oriente, de acuerdo con la agencia, bordea el 15 %.



Por su parte, en Europa, que después de América es la segunda región con más casos, estos cayeron un 5 % y en Asia Oriental fue del 8 %.



Una mirada por países demuestra que Estados Unidos presenta el mayor número de casos semanales registrados (un millón), seguido de Reino Unido (250.000), India (248.000), Irán (172.000) y Turquía (158.000).



Es de anotar que desde el comienzo de la pandemia, el número de casos confirmados de covid-19 sobrepasan los 225 millones, de los cuales 86 millones han sido aportados por América, 67 millones por Europa, y 42 millones por Asia meridional, siendo las 3 zonas más afectadas por la pandemia.



Por el lado de las muertes, en la última semana se registra una disminución mundial del 7 %, dentro del cual Asia meridional es la región con la mayor variación negativa del 20 %, a pesar de que África y Asia Oriental presentaron aumentos del 7 % y el 2 %, respectivamente.

Desde el comienzo de la pandemia, el número de casos confirmados de covid-19 sobrepasan los 225 millones. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

¿Qué está ocurriendo?

Para empezar, hay que decir que no es la primera vez que en el transcurso de la pandemia se presentan estos descensos de casos que parecen anunciar que se acerca el final de este proceso y que luego son seguidos de nuevas aceleraciones de contagios que terminan por generar nuevas olas.



Sin embargo, en este caso, Andrés Vecino, investigador del departamento de salud internacional de la Escuela de Salud Pública John Hopkins (Estados Unidos), manifestó a BBC Mundo que no se tiene todo claro y que el hecho de que se presente esta situación no quiere decir que vaya a continuar en el futuro.



En esto parece coincidir Carlos Eduardo Pérez, director de infectología de la Clínica de Marly y del Hospital de la Samaritana, al manifestar que esta caída en las infecciones puede ser transitoria y está dada por tres factores: la historia natural de la enfermedad, menos personas susceptibles y el incremento de la vacunación.



“Sin embargo, la aparición de nuevas variantes como la delta en caso de que llegue a ser dominante, que es lo más probable, promoverá un nuevo aumento de los casos”, agrega Pérez, quien insiste en la necesidad de vacunar a buen ritmo, incluidos niños y adolescentes, para atenuar la expansión de la pandemia.



Luis Jorge Hernández, doctor en Salud Pública y profesor de la Universidad de los Andes, dice que la dinámica de este tipo de enfermedades se caracteriza por subidas y bajadas y que en este caso hay una etapa de descenso que puede reactivarse mientras existan personas susceptibles que no se enfermaron en las olas anteriores y que podrán afectarse.



Esta bajada de la pandemia debería aprovecharse para que las próximas oleadas no sean tan agresivas como las anteriores FACEBOOK

TWITTER

De ahí que considera que la intensidad de un cuarto pico en el país dependerá de que se amplíe la cobertura de vacunación y del mantenimiento riguroso de las medidas de bioseguridad como el uso del tapabocas, el distanciamiento, la ventilación de los espacios cerrados y el aislamiento temprano de las personas con síntomas.



A lo anterior, Gonzalo Guevara, genetista de la Universidad Nacional, le agrega el impacto de las infecciones naturales que cada vez son mayores e insiste en la necesidad de continuar con la investigación en genómica y procurar vacunas con acción más amplia frente a las nuevas variantes.



Frente al anuncio actual de la OMS en razón a que hace unos días manifestó que las infecciones por covid-19 tienden a convertirse en endemia, el salubrista Pedro León Cifuentes deja claro que estas variaciones no se oponen a dicho postulado en razón a que incluso cuando una enfermedad infecciosa se vuelve permanente también se caracteriza por ascensos y descensos como lo que ocurre con los llamados picos respiratorios estacionales.



“Esta bajada de la pandemia debería aprovecharse para que las próximas oleadas no sean tan agresivas como las anteriores, y para eso hay herramientas que deben utilizarse”, remata Cifuentes.



UNIDAD DE SALUD

