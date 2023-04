Sonreír es importante. Alivia tensiones, mejora el ánimo y nos acerca a los demás. Sin embargo, continuando con los cánones estéticos de belleza, parecería que cada vez es más importante tener expresiones atractivas. De ahí que los diseños de sonrisa que tanto presumen las celebridades en redes sociales, en el cine o la televisión, estén, hoy en día, en auge.

El ‘diseño de sonrisa’ tiene la finalidad de optimizar la estética de la sonrisa, armonizarla y mejorar detalles. El procedimiento es sencillo, y su metodología puede variar de una persona a otra. Entre los tipos de tratamientos más comunes se encuentran el blanqueamiento dental, que es un diseño de sonrisa no invasivo, y el diseño de sonrisa con carillas.



Este último es el tratamiento que ha tomado protagonismo dentro del imaginario social del diseño de sonrisa; no obstante, es preciso resaltar que existen otras metodologías distintas que ayudan a perfeccionar la sonrisa e incluyen mejorar la posición, forma, color y tamaño de los dientes de acuerdo con la estructura del rostro.



Aunque el diseño de sonrisa con carillas no es el único tratamiento estético para perfeccionar la sonrisa, la implementación de resinas en los dientes, en bordes o carillas, es común tanto en Colombia como en el mundo entero. Existen diferentes tipos de carillas dentales utilizados en el diseño de sonrisa para la reconstrucción de piezas deterioradas. Por ejemplo, se puede realizar un diseño de sonrisa utilizando carillas en resina o carillas de porcelana, siempre asegurando que el hueso esté absolutamente estable.

Especialistas aseguran que para este tipo tratamiento es mucho mejor optar por cerámica o porcelana porque suelen resistir entre 15 o 20 años. Foto: iStock

Se dice que este procedimiento es ideal para pacientes que buscan resultados rápidos y que tienen desgaste excesivo, manchas y quieren evitar la ortodoncia. Sin embargo, como en todo procedimiento estético, se necesita de una consulta previa del caso que no siempre favorecerá a todas las personas. "Antes de someterse a cualquier intervención, es muy importante que un profesional realice un diagnóstico y un plan de tratamiento personalizado, nos explique detalladamente en qué consiste y que haga un seguimiento para comprobar que todo evoluciona correctamente", apunta la odontóloga Juanita Enríquez.



Asimismo, la experta señala que este tipo de procedimientos no tienen por qué ser el común denominador. Existen otros tratamientos que pueden ayudar a perfeccionar la sonrisa de un paciente, sin comprometer su salud bucal y el contorno armónico y natural de su rostro. “A veces, los pacientes solo requieren un blanqueamiento o incluso ortodoncia, y con esos cambios se pueden obtener resultados estéticos más conservadores y más duraderos en el tiempo”, dijo.



Enríquez explica que, en promedio, un diseño de sonrisa de 6 dientes anteriores puede costar entre tres millones y treinta millones de pesos, teniendo en cuenta el material con el que se realizará el procedimiento. Especialistas aseguran que para este tipo tratamiento es mucho mejor optar por cerámica o porcelana porque suelen resistir entre 15 o 20 años, no cambian de color y su comportamiento es similar al esmalte de los dientes. Por otro lado, la resina al ser un plástico se pigmenta, absorbe agua y por ende olores, cambia de color y su durabilidad es de aproximadamente 5 años.



“Es verdad que en muchos casos los beneficios de un diseño de sonrisa son para la autoestima, pero también hay que tener en cuenta las necesidades que tiene cada persona y cuál es el tratamiento más preciso y conservador para cada caso. Si un paciente está inconforme con el color de sus dientes, se puede realizar un blanqueamiento.



Existe gente a la que no le gusta el tamaño y la forma de sus dientes y, en ese caso, hablaríamos de carillas que pueden ser de resina o porcelana. Por otro lado, a ciertas personas no les gusta el tamaño de sus encías o la cantidad que se exhibe de estas al sonreír, en ese caso hablaríamos de una gingivectomía y esto también se puede considerar tratamiento estético dentro del área odontológica”, resalta Enríquez.



Especialistas coinciden en que en los últimos años, la población ha empezado considerar la salud bucodental como un bien de consumo más, por lo se tiende a creer que es una cuestión meramente estética. No obstante, tener una boca sana es importante para contar con una buena salud general y tener una calidad de vida óptima.



Para los expertos os, procedimientos estéticos como un diseño de sonrisa son tan solo un complemento de un buen cuidado dental. Adicional, estos tratamientos deben contar con la valoración de un especialista capaz de reconocer que los dientes tienen parámetros y rasgos propios, que cada ser humano es una entidad individual y que entienda que “en todos los casos siempre se debe priorizar la salud sobre la estética”, puntualiza la especialista.

