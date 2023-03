Tan solo una semana después de haber sido citado a un debate de control político en la Cámara de Representantes, el director del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), Francisco Rossi, deja hoy su cargo como director tras terminar su encargo en la entidad.

Si bien, desde el Invima se había informado que este viernes el diretor sería nombrado en propiedad en su cargo y que seguiría impulsando los procesos de reforma de la entidad, hoy se supo que tras terminarse su periodo de encargo finalmente no sería renovado como director.

(Lea también: ¿Por qué el Gobierno quiere reformar al Invima; qué está fallando en la entidad?)

"El doctor Rossi ha finalizado su periodo de encargo el 21 de marzo. La Secretaría General asume el encargo de la Dirección mientras se nombra al nuevo director en propiedad", informaron desde la entidad.

Por el momento, el Gobierno no ha informado quien sería la persona que lo reemplazaría y si ese nombramiento sería en propiedad o bajo encargo, como sucedió con Rossi.

(Lea también: Desabastecimiento de medicamentos es un debate polarizado: director del Invima)

Rossi es epidemiólogo con amplia experiencia en temas de salud pública internacional, con énfasis en política farmacéutica y propiedad intelectual, además de poseer una larga trayectoria en el sector.



Asimismo, ha sido funcionario del Ministerio de Salud en varias ocasiones y ha ejercido la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control (DVIC). También ha sido asesor en política farmacéutica y a nivel internacional ha estado vinculado con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) por más de una década.

Este médico experto también ha sido consultor de la Organización Mundial de la Salud (OMS), del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial y la Unión Europea.

Polémica por declaraciones sobre medicamentos

Durante el debate de control político en el Congreso de la República sobre la escasez de medicamentos en Colombia, Rossi expresó que la ministra de Salud, Carolina Corcho, habría rechazado contenedores de medicamentos escasos a “un precio mínimo”.



En su intervención dijo: “La ministra ha recibido varias veces visitas de comercializadores internacionales de medicamentos que, lista en mano, nos dice que los (medicamentos) que estén desabastecidos nos los ponen en una semana en Bogotá en un contenedor a un precio mínimo”.



Al respecto, la ministra de Salud, Carolina Corcho, desmintió estas declaraciones a través de su cuenta de Twitter. Expresó: "No he sostenido reunión con ningún laboratorio internacional que haya ofrecido medicamentos que escasean. No existe ningún contenedor esperando ingreso".



La jefe de cartera también aclaró que el Ministerio de Salud puede ser una entidad facilitadora del proceso, pero no es el comprador de los medicamentos porque dicha función corresponde a "otros agentes del sistema".



Asimismo, Corcho aseguró que desde el Minsalud han estado desarrollando más de 10 mesas técnicas para resolver cada caso frente al fenómeno de la escasez, una situación que asegura es mundial y lleva más de 4 años en Colombia. "Se solicitó a órganos de inspección, vigilancia y control hacer las indagaciones de información a agentes, dado que no reportan al Ministerio de Salud", señaló.

No he sostenido reunión con ningún laboratorio internacional que haya ofrecido medicamentos que escasean. No existe ningún contenedor esperando ingreso. @MinSaludCol puede ser facilitador, pero no es el comprador de estos medicamentos que corresponde a otros agentes del sistema — Carolina Corcho (@carolinacorcho) March 19, 2023

UNIDAD DE SALUD

Más noticias de Salud