Hospital San Ignacio recibe premio internacional por gestión empresarial

El Doctor Julio César Castellanos Ramírez, director general del Hospital Universitario San Ignacio, recibió ayer el Premio Internacional ORP al Mérito de la Gestión Empresarial 2021 por la gestión en favor de la protección de sus trabajadores en el marco de la pandemia por covid-19.



El galardón fue entregado por la Fundación Internacional ORP en Santiago de Compostela, en España.



Acerca del merecimiento, el Doctor Castellanos mencionó “recibo en nombre de todos los trabajadores del HUSI este premio. Este es un proceso que empezó desde hace 8 años cuando nos hicimos una pregunta, ya sabíamos que lo más importante es la gente, pero nos preguntamos ¿Cuál es la estrategia para atraer talento humano? y la respuesta fue: la fidelización de nuestro talento humano. Esa fidelización implica una mayor cantidad de proyectos para crear en nuestra organización, para el trabajo y para la vida, que les ayude a desarrollar ese proyecto de vida. La pandemia nos enseñó mucho”.



Con el patrocinio de Positiva, Compañía de Seguros, 3.300 personas que trabajan en el Hospital San Ignacio, incluyendo residentes y personas contratadas a través de terceros, participaron con el proyecto Modelo de Contención y Protección, en el que se implementaron distintas estrategias y resultados en pro del cuidado de los empleados, abordando temas de seguridad y salud en el trabajo, bienestar, salud mental, comunicación, educación y liderazgo.



Al respecto el Doctor Castellanos señaló que un punto a destacar fue la cooperación internacional con distintos hospitales españoles, en especial con el Sanchinarro que se encuentra ubicado en la ciudad de Madrid.



“Gracias a esa cooperación y ese conocimiento, pudimos ayudar a que nuestra gente se cuidara. Definitivamente los de salud no teníamos que escondernos, los de salud no teníamos que encerrarnos, teníamos que dar un paso al frente para atender a todas las personas, salvar la mayor cantidad de vidas y lo más importante era consolidar nuestra salud mental y el orgullo de ser trabajadores de salud; sentirnos cuidados, mutuamente y eso logró unos avances de los cuales hacen parte este uniforme, que me lo coloco para recibir este premio en nombre de todos y cada uno de nuestros trabajadores”, dijo Castellanos.



La Fundación Internacional ORP es una institución española independiente y sin ánimo de lucro dedicada a mejorar la calidad de vida laboral a través de la promoción de la innovación empresarial. Para el año 2021 destacó el compromiso del HUSI con la aplicación, innovación y excelentes resultados en prevención de riesgos laborales y cuidado de sus empleados. En esta edición, el Hospital Universitario San Ignacio fue merecedor del galardón.

