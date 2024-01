'No se necesita permiso de las EPS para defender la salud de los colombianos'

La Adres es una entidad que será fundamental en el nuevo modelo de salud que plantea el Gobierno. Eso porque será quien directamente a IPS los recursos de la salud, para evitar que estos fondos pasen a través de las EPS como hoy sucede. En entrevista, su director, Félix León Martínez, destaca que tienen plena capacidad técnica para hacerlo. También se refiere a las deudas que se mantienen aún y a las polémicas alrededor de la UPC.



(Lea también: La Adres alerta que estarían estafando a alcaldes con 'devolución de recursos en salud')

¿Por qué no se han pagado aún presupuestos máximos de diciembre y enero? Las EPS señalan que hay deudas de más de 2 billones de pesos.

Las partidas correspondientes ya han sido provistas por el Ministerio de Hacienda, pero para su ejecución se requiere, en primer lugar, la promulgación de nuevas resoluciones por parte del Ministerio de Salud, con su correspondiente aceptación por parte de las EPS y, en segundo, la aprobación del presupuesto discriminado de la vigencia, tanto el sectorial como el de Adres, siempre es compleja al inicio de cada vigencia anual en las instituciones de Gobierno. Ambos pasos deben estar superados para ordenar los giros en la última semana de enero.

Debo adicionalmente transmitir la buena noticia de que los ministerios de Hacienda y Salud ya ubicaron los recursos para el pago del ajuste final y cierre de presupuestos máximos 2023, por cerca de un billón de pesos, que surte el mismo trámite, para poder realizar los giros correspondientes a las EPS antes de finalizar el mes. Estos recursos fueron aprobados e incorporados al presupuesto, por parte de la Junta Directiva de Adres, el viernes 19 de enero.

Respecto a lo que ustedes denominan deudas, la única deuda, correspondiente por 819.000 millones, fue reconocida por el Gobierno y el Congreso en la Ley del Plan de Desarrollo y el espacio presupuestal aprobado por el Confis en octubre de 2023. El Ministerio de Hacienda anunció su incorporación en el mes de enero, por lo que podrán ser girados en febrero, para dejar en cero las obligaciones y lograr que el 100 % de los recursos correspondientes a las EPS hayan sido girados, el 98 % por anticipado y el 2%, correspondiente a los ajustes finales de cada vigencia, con algunas demoras por razones presupuestales.

Debo advertir que, si las EPS reciben por anticipado el 98 % de los recursos y no pagan de forma anticipada a los prestadores, no tienen disculpa para pagar tanto los servicios que se incluyen en la UPC como los no incluidos en la UPC y que se financian con cargo a los presupuestos máximos. Los servicios y la atención no pueden fraccionarse y la separación de caja, que han determinado algunas EPS para presionar al Gobierno, constituye una conducta inaceptable que acaba afectando la atención de sus afiliados, especialmente aquellos pacientes con enfermedades huérfanas y, por tanto, atenta contra la garantía del derecho a la salud.

Lea también: Adres adjudica licitación para auditar cuentas y pagar más rápido a IPS)

La ejecución presupuestal del Adres en 2023 (foto abajo) desmiente claramente todas las versiones malintencionadas sobre supuesta desfinanciación del sistema o no pago a las EPS en la vigencia finalizada.

Facebook Twitter Linkedin

Ejecución presupuestal de la Adres. Foto: Adres

¿Fue el aumento de la UPC suficiente? Las EPS aseguran que fue deficitario.

Como se señaló en la rueda de prensa del Ministerio, la semana anterior, a las EPS, que reciben más de 80 billones de pesos del Estado, no se les hace ningún tipo de auditoría sobre el gasto de estos enormes recursos y solo tienen la obligación de entregar en mayo de cada año la información detallada de los servicios prestados a sus afiliados y los costos respectivos, pero tampoco cumplen debidamente con esta obligación mínima, necesaria para que el Ministerio, a partir de esta información reportada por las EPS, pueda realizar el estudio actuarial necesario para el incremento de la UPC.

El Ministerio, en el análisis de esta información entregada por las EPS, encuentra que solo 4 de las 28 cumplieron con el requisito exigido para hacer parte del estudio actuarial. Esta información detallada de servicios y costos, presentada y validada, es la que permite justificar el 90 % del gasto en salud reportado en sus estados financieros.

"Hoy la Adres gira a más de 2.500 hospitales, clínicas y proveedores la primera semana de cada mes, con la precisión de un reloj suizo". FACEBOOK

TWITTER

Con esta deficiencia de información, el estudio tan solo justificaba un incremento del 7 %. La Comisión de Beneficios, Costos y Tarifas, que integran, además del Ministerio de Salud, los ministerios de Salud y Hacienda y el Instituto de Evaluación de Tecnologías, decidió entonces, conforme a la ley, ajustar el incremento por lo menos hasta el IPC, que en diciembre se estimaba en 9.7%, más dos puntos por inclusión de nuevas tecnologías.

Si las EPS no entregan la información que permita demostrar el incremento de servicios y costos que justifique un aumento mayor de la UPC en el estudio actuarial, con la misma metodología utilizada por los gobiernos anteriores, no tienen bases para afirmar que el pago per cápita resulta insuficiente. Se requiere mejor información, más evidencia y menos publicidad.

Lea también: Adres firma contrato con Oracle para modernizar su gestión de recursos y sus pagos)

Las EPS han dicho que probablemente demandarán el decreto de la UPC que les obliga a usar 5 % de la asignación en equipos extramurales. ¿Qué responden ante eso?

El señor ministro de Salud, en la rueda de prensa de la semana que termina, explicó contundentemente que el Gobierno y el Ministerio no necesitan pedir permiso a las EPS para hacer cumplir la Ley y defender la salud de los colombianos. Señaló claramente que desde la Ley 1438 de 2011 se ordenó implementar la Atención Primaria en Salud en el país sin que esto se haya cumplido, por lo cual millones de ciudadanos no tienen acceso al cuidado básico en salud en los territorios y la cobertura de las actividades de prevención en salud es lamentable. Agregó que el mismo expresidente Uribe señaló en la reunión del palacio de Nariño que esta ley le daba las facultades para implementar la atención primaria, así no hubiera reforma.

Facebook Twitter Linkedin

Félix León Martínez, director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Foto: Minsalud

Usted ha pedido “seriedad en la información” a las EPS, ¿por qué?

¿Cómo es posible que la mayoría de estas entidades, que reciben billones de pesos del presupuesto público y por aportes de los trabajadores, sin ningún rubor salgan con excusas para no presentar al Ministerio y al país la información detallada de los servicios prestados y los costos respectivos?

Hace cuatro años, 12 EPS cumplían con la calidad de la información necesaria para el estudio de la UPC, hace dos años solo siete pasaron la validación y para este año únicamente cuatro cumplieron el requisito.

¿Cómo es posible que algunas presenten excusas de toda índole, como que tuvieron una falla en los sistemas o que cambiaron los encargados de procesar la información, o que otras presenten información inflada de frecuencias o costos que desechan los métodos de validación de los expertos?

Y, lo más grave, que otras entreguen información muy parcial y que, finalmente, otras ni siquiera entregan la información sobre lo que están obligadas.

Tal comportamiento es inaceptable frente al país, al Gobierno y frente a todos los colombianos. No permite adecuados análisis de los servicios de salud por parte de las entidades gubernamentales ni por parte de los expertos, ni de los medios académicos. Sin información no hay desarrollo en un país. Además, detrás del ocultamiento de la información caben toda clase de irregularidades con los recursos de salud. Por eso exijo seriedad en la información. Es una obligación mínima de quienes manejan billones que son propiedad de todos los colombianos.

Lea también: Cúcuta: Hospital Erasmo Meoz espera que el gobierno le cumpla giro de $ 15 mil millones)

En 2023 la Adres ejecutó $82,2 billones, este año tienen más presupuesto y ahora pagarán de manera directa parte de eso. ¿Hay capacidad técnica para lograrlo?

Desde algunos años atrás se ha implementado el giro directo a hospitales, clínicas y proveedores con los recursos del régimen subsidiado. Las EPS del régimen subsidiado están obligadas a postular ante el Adres, cada mes, los pagos que nuestra entidad debe girar directamente a la red de la EPS (nómina a girar a los prestadores). La Adres recibe la postulación de todas las EPS, junto con la relación de las facturas que se pagan y une, en un proceso automático, las órdenes de pago de las distintas EPS para realizar el giro a más de 2.500 hospitales, clínicas y proveedores la primera semana de cada mes, con la precisión de un reloj suizo.

Las normas legales siguen desarrollando esta forma de pago, que garantiza el giro oportuno a las clínicas y hospitales del país. Esta obligación incluye ya a las EPS intervenidas del régimen contributivo y se siguen desarrollando, como en el último Plan de Desarrollo y su reglamentación, que amplía el giro directo para ciertos recursos y condiciones financieras de las EPS. Así mismo, el proyecto de reforma a la salud plantea que se universalice el giro directo de todas las EPS a todos los prestadores en la etapa de transición del Sistema.

"Con el giro directo universal comenzará la transparencia en el uso de los recursos de la salud" FACEBOOK

TWITTER

La Adres tiene ya, hoy, plena capacidad técnica para responder a este requerimiento, es decir duplicar las EPS e IPS involucradas en el giro directo. Nuestra capacidad probada en número de giros diarios triplica el número de IPS del país. Cabe señalar que en la etapa de transición seguirán siendo las EPS (del régimen contributivo o subsidiado) las que ordenen o postulen el giro directo (la nómina de pagos a su red) que la Adres ejecutará, igual a lo que sucede actualmente en el régimen subsidiado.

Con el giro directo universal comenzará la transparencia en el uso de los recursos de la salud, pues todos los giros que realice la Adres a cualquier hospital, clínica, centro especializado o proveedor del sistema son públicos y estarán a disposición de todos los organismos gubernamentales, organismos de control y estudiosos del Sistema.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR UNIDAD DE SALUD

@CAICEDOUCROS | @SALUDET