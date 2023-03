Tras una tensa jornada en la que se definió esta semana el futuro de la reforma de la salud, los partidos y el Gobierno parecen finalmente haber llegado a un acuerdo. Así lo aseguró ayer el ministro del Interior, Alfonso Prada, al señalar que ya el 99 % de los temas estaban acordados.

“Hoy podemos anunciar que estamos muy cerca de tener el texto final para consideración del Congreso de la República. Se preserva un sistema mixto de salud, hay una atención primaria a través de los Centros de Atención Primaria que pretende llevar a la salud muy cerca de su casa o su trabajo a cada uno de los colombianos, vamos a territorializar la prestación del servicio de salud llegándole a las familias de manera eficaz y naturalmente al ser un sistema mixto como se ha determinado las antiguas EPS que se denominarán gestoras pasarán a cumplir un rol administrativo fundamental dentro del sistema”, dijo Prada.

Dicho acuerdo, surgió tras la reunión de casi cuatro horas que sostuvieron el presidente Gustavo Petro; su ministra de Salud, Carolina Corcho; el presidente del partido Conservador, Efraín Cepeda; la presidente del partido de la U, Dilian Francisca Toro; y representantes del partido Liberal; junto con técnicos y expertos.

Pero sin duda, ese 1 % que queda faltando para que finalmente se presente una reforma que cuente con el apoyo de los partidos y pueda seguir su curso en el Congreso es que dichas peticiones que los partidos han hecho sean agregados al texto. Así lo aseguró esta mañana, en una rueda de prensa, Dilian Francisca Toro.

"La ministra expresó que el articulado contenía básicamente lo que se había acordado, pero realmente no, pero ella estuvo en muy buena disposición para poder escucharnos y poder llegar a consensos", enfatizó la líder política.

Dilian Francisca Toro, junto con Roy Barreras, hoy en un foro de la salud organizado por la Contraloría. Foto: Miltón Díaz. EL TIEMPO

Según ella, durante la reunión, la ministra insistió en que sí se habían agregado los cambios que los partidos pidieron, sin embargo al revisar con detalle el texto se encontraron con que no era así.

"Avanzamos mucho en la discusión, además porque el presidente es una persona bastante accesible para consensuar. Pero, por supuesto, el 1 % está en que se escriba en el articulado lo que realmente planteamos nosotros en el acuerdo, porque ya nos ha pasado. La semana pasada estuvimos diez horas tratando de llegar a acuerdos y llegamos a acuerdos, pero cuando nos pasan el articulado es diferente a lo que se había pactado", señaló Toro.

Entre los puntos rojos que no se deben cruzar según los partidos, están los Fondos Regionales de la Adres que serían una extensión de la entidad en cada departamento y que, según los dirigentes de la U, Liberales y Conservadores, no deberían existir porque es "una burocratización innecesaria", de acuerdo con Toro.

También señalaron que el sistema debe ser mixto, que la Adres debe pagar directamente clínicas y hospitales, que las EPS pasan a llamarse aseguradoras y ya no hay integración vertical, que se manejarán los CAPS, entre otros temas.

"Las EPS no van a tener integración vertical, no van a tener los recursos, no van a tener posición dominante, pero además no van a ser ya aseguradoras, sino que van a ser administradoras del riesgo en salud y operativas. ¿Eso qué quiere decir? Que van a articular todo lo que tiene que ver con la atención del paciente, desde los centros de atención primaria hasta la mediana y alta complejidad, si lo necesita el paciente. Y eso es muy importante porque va a haber continuidad en el servicio y en esa continuidad del servicio no puede haber barreras, no puede haber autorizaciones para que haya oportunidad y calidad en el servicio", resaltó Toro.

Dilian Francisca Toro, presidente del partido de la U; junto a Efraín Cepeda, presidente del partido Conservador; este martes durante un foro organizado por la Contraloría. Foto: Miltón Díaz. EL TIEMPO

Según la dirigente política, ahora falta que los ponentes de la Cámara de Representantes se reúnan con los técnicos, desarrollen un texto y solo allí se podrá saber si esta vez si se incluyeron en el texto las cosas que se habían pactado, y de eso dependerá el apoyo de los partidos a la apuesta reformista del Gobierno.

"Los ponentes se van a sentar, por supuesto, a hacer la ponencia con los técnicos, con los asesores del Ministerio, y ellos a su vez dejarán en cada artículo plasmando lo que nosotros acordamos. Cuando ya tengamos ese articulado, podremos ya decir que sí estamos de acuerdo", resaltó Toro.

Además, señaló, que aún no se puede hablar de que los partidos vayan a presentar un proyecto de reforma alternativo, pues por ahora todo dependerá del texto que se espera se conozco esta semana.

"Primero vamos a ver el articulado (si contiene) los acuerdos que hicimos y luego ya definiremos. Pero anoche que estuvimos con el presidente Gaviria, precisamente porque fuimos a contarle los avances personalmente y eso fue lo que decidimos. Primero era ver el articulado para saber si está plasmado lo que nos han dicho. Si no, luego tomaremos una decisión", resaltó.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR UNIDAD DE SALUD