El Alzheimer es una de las demencias más comunes. En esta enfermedad las conexiones de las células cerebrales se degeneran y mueren, lo que finalmente ocasiona pérdida de memoria, degeneración cognitiva y confusión.



Se estima que para el año 2050 los casos aumentarán desde los más de 7.8 millones de personas a 27 millones de pacientes aproximadamente.



Recientemente, científicos de Francia y el Reino Unido identificaron 10 patologías desarrolladas con frecuencia en pacientes que tuvieron Alzheimer, durante los 15 años previos a la aparición de los síntomas de la enfermedad neurodegenerativa. La depresión y los trastornos de ansiedad encabezaron la lista.



Los resultados se publicaron en la revista The Lancet Digital Health. Los investigadores accedieron a los datos médicos de casi 40.000 pacientes con la enfermedad de Alzheimer y de otros tantos sujetos de control que no desarrollaron enfermedades neurodegenerativas durante el período estudiado.



Los datos se extrajeron de la base de datos THIN (The Health Improvement Network), propiedad del Grupo Cegedim, una empresa de tecnología y servicios especializada en datos sanitarios.



Con modelos matemáticos, se llevó a cabo un análisis sin hipótesis predefinidas y se buscó comprobar la posible relación entre la aparición de la enfermedad de Alzheimer y 123 factores de salud. Las exploraciones estadísticas de los registros médicos históricos arrojaron una lista de las 10 afecciones más comunes que padecen los pacientes que acaban desarrollando la enfermedad de Alzheimer en un plazo de 15 años.



Los científicos escribieron en el trabajo que ”La depresión y la ansiedad estaban entre los factores de riesgo de demencia que ya habían sido identificados por la reciente Comisión Lancet. Sin embargo, sigue siendo objeto de debate si estas condiciones son factores de riesgo de demencia, síntomas tempranos de demencia, o ambos”.



De acuerdo con los expertos, la asociación entre la depresión y el posterior diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer se hizo significativa al menos 9 años antes del primer diagnóstico clínico de la enfermedad.



El investigador Thomas Nedelec, del equipo de Aramis, mencionó que “las conexiones realizadas nos permitieron confirmar asociaciones conocidas, como los problemas auditivos o la depresión, y otros factores menos conocidos o síntomas tempranos, como la espondilosis cervical o el estreñimiento. Sin embargo, sólo estamos informando de asociaciones estadísticas. Tendrán que ser objeto de más estudios para comprender los mecanismos subyacentes”.



Nedelec aclaró que “Queda por saber si los problemas de salud encontrados son factores de riesgo, síntomas o señales de advertencia de la enfermedad”.



El estudio determinó que, si bien la depresión encabezaba la lista, entre las otras 9 afecciones que podrían anticipar la enfermedad de Alzheimer, se encuentran el trastorno de ansiedad, la exposición a un estrés elevado, la pérdida de la audición, el estreñimiento o constipación, la espondiloartritis cervical (es un tipo de artritis que afecta la columna), la pérdida de memoria, la fatiga (y el malestar) y, por último, las caídas y la pérdida repentina de peso.



Como es natural, aunque estos resultados aún deben afinarse, ya son valiosos para los profesionales de la salud y todos los implicados en la prevención, que podrían intentar abordar estos factores de riesgo en cuanto se detecten con la esperanza de prevenir la enfermedad.



(Lea también: Bacterias de la boca podrían favorecer la aparición de Alzheimer)Para el futuro, los investigadores ampliarán la investigación a otras enfermedades degenerativas, como Parkinson, enfermedad de Charcot, esclerosis múltiple, entre otras.

