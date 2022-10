La salud mental es la base de cada individuo para la construcción de una vida valiosa y llena de sentido; es el bienestar emocional, psicológico y social que impactará sin duda la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás, la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos.



(Siga leyendo: Dos de cada tres colegios no tienen las condiciones para atender la salud mental)

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, Andrea Bibiana Criollo, psicóloga clínica y docente de la Escuela de Posgrados de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz explica cuáles son las siguientes recomendaciones para cuidarla y mantenerla estable:



(Le puede interesar: La importancia de medir la ansiedad en adultos menores de 65 años)



1. Reconozca y exprese sus emociones: Realice un alto diario y pregúntese ¿qué emoción está sintiendo?, ¿qué la desencadenó?, ¿a quién se la debe comunicar y de qué forma?, ¿cuál será el lugar y momento indicado?, exprésela.



2. Organice su tiempo: Priorice y establezca metas claras, procure mantener un equilibrio entre sus actividades personales, sociales, laborales, académicas y de recreación, aprenda a decir “NO” si siente que sobrepasarás sus límites.



3. Disfrute del placer de hacer nada: Tómese un tiempo para desconectarte de todo, para estar con usted, para oprimir el freno y disminuir la velocidad con la que vive, sin culpabilizarse y juzgarse. El grado de ocupación no es necesariamente proporcional al grado de éxito.



4. Evalúe su día: Al finalizar el día reconozca los aspectos positivos y negativos, pregúntese qué motivos tiene para sentirte orgulloso de sí mismo y qué cosas tiene pendiente por mejorar, comience a trabajar en la mejor versión de usted.



5. Construya y mantenga relaciones interpersonales saludables: Cultive y cuide relaciones afectivas, familiares, laborales y sociales con límites claros, basadas en el respeto, la honestidad, la confianza, la empatía, el apoyo, el crecimiento mutuo y el tiempo de calidad.



6. Escuche su cuerpo: No olvide que las alteraciones en la salud física sin duda tienen una estrecha relación con la salud mental, preste especial atención a cambios en el patrón de sueño y alimenticio, cambios en tus niveles de energía, cambios repentinos de humor, en el aumento de consumo de sustancias psicoactivas, en la disminución de actividades cotidianas o placenteras o en el mismo interés por desarrollarlas.



7. Cuide sus hábitos alimenticios: Establezca horarios específicos para comer, procure tener una dieta balanceada, consumir alimentos saludables y disminuir el consumo de aquellos que pueden ser perjudiciales para su salud.



8. Dele importancia a su sueño: evalúe el tiempo que destina para dormir, que las horas y las condiciones sean las suficientes para que el sueño sea reparador, reduzca la exposición a luces, alimentos o bebidas estimulantes antes de dormir.



9. Ejercítese: 20 a 30 minutos de actividad física diarios pueden ayudarle a mejorar tu estado de ánimo y tu salud física.



(Lea también: La ONU pide más acciones para proteger la salud mental en el trabajo)



10. Busque apoyo de un profesional si lo necesita: Recuerde que no está solo y que existen personas capacitadas para apoyarlo y ayudarle a afrontar esas situaciones en la vida que parecen oscuras, sin salida o solución.

Más noticias de Salud

-Coronavirus: ¿Cualquier tiempo pasado fue mejor que el hoy?

​



-¿Estresado? Estos 10 consejos le pueden ayudar a mejorar su estado emocional