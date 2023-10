Aunque los jugos que se denominan ‘detox’, es decir, que pueden ayudar a desintoxicar el organismo, han tomado relevancia en los últimos años, no se ha podido comprobar a ciencia cierta si estas propiedades son reales.



No existen evidencias científicas que entreguen datos contundentes sobre la verdadera función de desintoxicar el organismo con estos batidos.



Muchos planes alimenticios prometen limpiar al organismo de toxinas a través del consumo de batidos de frutas y verduras, no obstante varías personas alrededor del mundo han creído en estas promesas y han dedicado sus días al consumo de estos sin saber que el exceso de ellos puede traer lo contrario a una vida saludable.

Es bien sabido y por muchos estudios confirmados que una alimentación saludable está compuesta por varios grupos de alimentos como verduras, frutas, proteínas e incluso grasas saludables, ya que ninguna persona en el mundo, ni siquiera los fisicoculturistas tienen cero porcentaje de grasa.



De acuerdo con el blog 'Aprende', cuando el organismo no recibe los nutrientes necesarios, órganos como el hígado, podría empezar a fallar y a no realizar sus funciones normales.



¿Qué son las dietas 'detox'?

De acuerdo con el portal en mención, las dietas detox son planes de alimentación en los que se consumen batidos de frutas, verduras, semillas y raíces en las tres alimentaciones reglamentarias.



Este proceso se desarrolla durante varios días, para supuestamente ayudarle al organismo a eliminar toxinas y grasas a la vez, sin embargo, al consumirlos constantemente, el cuerpo podría verse afectado al no recibir todos los nutrientes adecuados, a pesar de que los ingredientes de los batidos están compuestos por vitaminas, minerales y fibra.



También es importante que sepa que el organismo por sí solo se desintoxica diariamente a través de la orina y la eliminación de otros desechos como el sudor y las heces y esto se consigue llevando dietas balanceadas.



De acuerdo con el profesor de bioquímica y creador del libro 'Medicina sin engaños, JM Mulet, "lo único detox que se conoce es un lavado de estómago, una diálisis o una inyección de quelantes, que son los tratamientos utilizados para las intoxicaciones".



Según el profesor, un problema grave de intoxicación no se cura tomando batidos de frutas y verduras.

¿Qué le pasa al cuerpo cuando se consumen solo batidos?

Como ya se mencionó anteriormente, el cuerpo, al consumir solo batidos, podría evidenciar falta de nutrientes adicionales, así como también falta de energía para realizar las tareas diarias.



También es posible, que experimente náuseas, diarrea, mal humor, mala digestión, irritación en la piel, problemas de sueño o cansancio y que haya un aumento en el índice glucémico, lo que ocasiona que se sienta débil.



Además, puede que algunos detox le ayuden a perder peso, sin embargo, no solo perderá grasa sino también músculo.



De igual forma, puede ocasionar el temeroso efecto rebote, que aunque haya perdido peso lo recuperará rápidamente una vez termine con el plan. Tenga en cuenta que la pérdida rápida de peso, al no tratarse de un proceso en sí, no tendrá efecto duradero.



Así mismo, otros profesionales en nutrición aseguran que no hay que dejarse engañar por falsas promesas de personas que aseguran que estas dietas 'detox' le ayudarán a perder peso y a eliminar grasa de manera saludable.



Recuerde que puede acudir a su médico o a un nutricionista para indagar sobre la forma adecuada de alimentarse saludablemente, de acuerdo a su salud y su edad.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

