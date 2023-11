Dieta recomendada para personas con hígado graso durante esta navidad

Aquellas personas cuyo diagnóstico es hígado graso, que no solamente se da por ingerir alcohol, sino también por una alimentación rica en grasas y azúcares, deben cuidarse en esta época decembrina.



La Navidad es una de las épocas en las que más excesos en cuanto a alimentación se trata, puesto que se consumen más alimentos con alta cantidad de grasas y azúcares, así como también se bebe más alcohol.



Estos dos elementos en la alimentación, hacen que uno de los órganos del cuerpo, el hígado, sufra más, ya qué al no poder metabolizar estos alimentos los convertirá en grasa y esto puede derivar a otras enfermedades más graves como la cirrosis hepática.

De acuerdo con el portal ‘Asscat-hepatitis’, el hígado es el órgano que se encarga de filtrar la sangre para eliminar toxinas y desechos que entran al aparato digestivo, respiratorio e incluso la piel, por eso es tan importante mantenerlo saludable para no tener problemas de salud.



Ya que en la Navidad es imposible decirle que no a los platos típicos de cada región, lo que puede hacer es darse el gusto de degustarlos, pero en los días en los que no tiene que asistir a estas fiestas puede continuar alimentándose saludablemente, incluyendo en sus comidas alimentos que pueden ayudarle a limpiar el hígado como:

Pepino: Al tener propiedades diuréticos un alto contenido de agua puede favorecer la eliminación de toxinas a través de la orina.​ Jengibre: Este alimento tiene un alto contenido de antioxidantes y sustancias antiinflamatorios que le pueden ayudar a combatir el hígado graso.​ Brócoli: siendo este un alimento crucífero con alto contenido de azufre, puede ayudar a eliminar las toxinas y a desintoxicar el hígado.​ Alcachofa: contienen una sustancia denominada silimarina, la cual puede ayudar a la desintoxicación del organismo.​ Cúrcuma: el consumo de esta raíz puede proteger al hígado de elementos tóxicos.

También es importante la forma en la que se cocinan estos alimentos, puesto que lo adecuado es hacerlo de la forma más saludable posible, como por ejemplo al horno, al vapor o a la plancha.



Así mismo, es importante mantenerse hidratado durante el día, ya que el hígado al estar hidratado podrá filtrar residuos tóxicos y regenerar las células.



Por lo tanto, lo recomendable es beber al menos ocho vasos de agua al día, o también tomarlo en ayunas y agregarle una cucharada de vinagre de manzana.



Por otra parte, debe evitar el consumo de carnes grasas, embutidos, leche entera, queso, mantequilla, alimentos azucarados, alimentos fritos y evitar 'picar' entre comidas.



Tenga en cuenta que para saber si tiene el hígado graso, es necesario realizarse una ecografía abdominal, ya que la mayoría de pacientes no presentan dolor y parecen estar normal, sin embargo, al realizar la ecografía y reforzarlo con exámenes de sangre se podrá detectar esta afectación.



Siempre que detecte algo anormal en su salud, consulte con su médico y no se automedique.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

