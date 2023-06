La diabetes es una enfermedad crónica que se presenta cuando los niveles de glucosa (azúcar) en sangre son demasiado altos.



Existe una clasificación de la misma, la diabetes tipo 1, que es menos frecuente y sucede cuando el cuerpo no produce insulina, y la diabetes tipo 2, cuando el cuerpo no produce ni utiliza bien la insulina.



Sin suficiente insulina, la glucosa se acumula en la sangre, causando que aumenten sus niveles de azúcar, como describe el portal de medicina Medline Plus.

A nivel mundial, esta condición causa 1.5 millones de muertes cada año. Foto: iStock

Teniendo en cuenta que los alimentos se convierten en azúcar, la dieta es un factor clave en el manejo de la diabetes tipo 2.



A continuación, le contamos cuáles son los alimentos que debe consumir y cuáles evitar si sufre de esta enfermedad.



Según el portal mencionado, debe incorporar a su dieta:



- Frutas frescas como manzanas, naranjas, melones, peras y melocotones.



- Vegetales como brócoli, espinacas, zanahorias, tomates, pepinos y pimientos.



- Granos integrales como trigo integral, arroz integral, cebada, quinua y avena.



- Proteínas magras como carnes, aves de corral, mariscos, huevos, frijoles, nueces y semillas.



- Lácteos bajos en grasa como leche, yogur y queso.

Mientras que, para mantener sus niveles de azúcar adecuados, debe reducir el consumo de las bebidas con azúcares añadidos como gaseosas, el exceso de carbohidratos como arroz blanco, tortillas, pan y verduras como maíz.



Otros expertos recomiendan comer porciones pequeñas, pero con mayor regularidad. Limitar el consumo de alcohol y elegir alimentos naturales.



También debe beber mucha agua, pues le puede ayudar a su organismo a procesar el azúcar. Intenta beber ocho vasos de agua al día.

La buena noticia es que puede seguir comiendo sus alimentos preferidos, pero es posible que tenga que hacerlo en porciones más pequeñas o con menos frecuencia.



Tenga presente que debe seguir las recomendaciones de los profesionales de la salud que llevan su caso.



"La clave en la diabetes es consumir una variedad de alimentos saludables de todos los grupos, en las cantidades establecidas en su plan de alimentación", señala el Instituto Nacional de Diabetes y enfermedades digestivas y del riñón de Estados Unidos.



A su dieta debe añadir alimentos que tengan grasas saludables para el corazón, como

nueces y semillas, pescados y aguacate.



Asimismo, la actividad física es importante para el control de los niveles de glucosa en la sangre y para mantenerse saludable.



Una recomendación del Instituto Nacional de Diabetes y enfermedades digestivas y del riñón de Estados Unidos es que se utilicen zapatos cómodos y con soporte, pues las personas con diabetes pueden tener problemas en los pies debido a la mala circulación de la sangre y a las lesiones de los nervios, que pueden ser el resultado de los altos niveles de glucosa.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

