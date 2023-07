Antes de leer este artículo, tenga en cuenta que esta dieta ha demostrado ser eficaz en algunos casos, pero debe hacerse bajo estricta supervisión profesional idónea, con preparación científica y académica adecuada en el campo de la nutrición, con conocimientos sólidos en alimentación y sobre todo en el impacto de la misma sobre el metabolismo.



Un estudio reciente sugiere que la dieta cetogénica, o dieta keto, que es alta en grasas y baja en carbohidratos, puede ayudar a combatir varios tipos de cáncer. Esta dieta engaña al cuerpo para que queme su propia grasa, y de este modo, según la investigación, priva a los tumores del azúcar que necesitan para crecer.

Sin embargo, el estudio también indica que esta dieta puede tener un efecto secundario no deseado y mortal para los pacientes con cáncer. Así lo registra la revista 'Cell Metabolism'.



En experimentos con ratones que padecían cáncer colorrectal y de páncreas, la dieta keto aceleró una enfermedad fatal conocida como caquexia. Esta enfermedad causa pérdida de apetito, pérdida extrema de peso, fatiga y debilitamiento del sistema inmunológico, y hasta ahora no tiene un tratamiento efectivo.



"La caquexia es el resultado de una herida que no cicatriza. Es muy común en pacientes con cáncer progresivo. Se debilitan tanto que ya no pueden soportar el tratamiento contra el cáncer. Las tareas cotidianas se convierten en trabajos hercúleos", explica Tobias Janowitz, profesor en el Laboratorio Cold Spring Harbor (CSHL), en Estados Unidos.



Janowitz y su colega la postdoctoranda del CSHL Miriam Ferrer están investigando cómo maximizar los beneficios de la dieta keto en la lucha contra el cáncer, minimizando su peligroso efecto secundario. Encontraron que combinar la dieta keto con medicamentos comunes llamados corticosteroides prevenía la caquexia en ratones con cáncer. Además, sus tumores disminuyeron de tamaño y los ratones vivieron más tiempo.



"Los ratones sanos también pierden peso con la dieta keto, pero su metabolismo se adapta y se estabiliza", explica Janowitz. "Los ratones con cáncer no pueden adaptarse, porque no pueden producir suficiente cantidad de una hormona llamada corticosterona que ayuda a regular los efectos de la keto. No dejan de perder peso".



Esta dieta hace que los subproductos lipídicos tóxicos se acumulen en las células cancerosas y las eliminen mediante un proceso denominado ferroptosis, lo que ralentiza el crecimiento tumoral, pero también provoca caquexia de aparición temprana. Cuando los investigadores sustituyeron la hormona agotada por un corticosteroide, la cetoterapia siguió reduciendo los tumores, pero no desencadenó la caquexia.



Janowitz y Ferrer son parte de un esfuerzo internacional para combatir la caquexia en el cáncer. Actualmente están trabajando en ajustar los tiempos y las dosis de los corticosteroides para ampliar la gama de terapias efectivas contra el cáncer en combinación con la dieta keto.



"Queremos hacer retroceder al cáncer aún más, para que crezca aún más despacio", enfatiza Janowitz. "Si podemos ampliar este efecto, hacer que el tratamiento sea más eficaz, en última instancia podemos beneficiar a los pacientes y mejorar el tratamiento del cáncer".