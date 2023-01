El periodista Diego Guaque cada domingo ha llevado a la pantalla de la televisión reportajes, crónicas e investigaciones que han permitido entender la realidad del país. Como parte del equipo de ‘Séptimo Día’, ha hecho carrera: su imagen y su voz son reconocidas por cientos de televidentes.

El periodista comentó sobre su estado de salud en sus redes sociales. Foto: Instagram: @diego_reportero

Sin embargo, en los últimos días debió alejarse de sus tareas periodísticas en el canal 'Caracol' por un problema de salud que lo llevó, incluso, hasta una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en cuestión de días.



“A principios de año me descubrieron que tengo un sarcoma dentro del abdomen, me hicieron unas biopsias y me lo encontraron”, anunció el pasado 23 de enero, mediante un video en sus redes sociales.

Para sorpresa de colegas y seguidores, Guaque, de 42 años, ingresó de inmediato a cirugía, en la cual trataron de retirarle el sarcoma.



“Estoy contento porque salí de la UCI y ya estoy en una habitación. En la UCI, habría tenido que estar dos o tres días, pero solo estuve uno. Vamos bien. En la operación, me abrieron la panza, me buscaron el sarcoma, lo encontraron -un buen trozo-, no todo como se tenía predestinado, pues está pegado a otros órganos”, anunció en otro video, mientras reposaba en una camilla y estaba conectado a máquinas.

“¿Qué viene? Quimioterapia. (…) No ve voy a dejar vencer de esto, son obstáculos, surgen en la vida. Lo voy a lograr. Mi hija necesita a su papá, mi esposa necesita a un esposo y el periodismo también me necesita”, sentenció con voz entrecortada.

¿Qué es el sarcoma?

El sarcoma es un cáncer “que se forma en el tejido blando del cuerpo”, de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Los músculos, tendones, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios, o la grasa pueden ser dichos tejidos en los que aparece.



Aunque la literatura médica indica que el cáncer se puede formar “casi en cualquier parte”, lo más común es que surja en la cabeza, cuello, brazos, piernas, tronco o abdomen. En concreto, el diagnóstico recibido por el comunicador es de un sarcoma abdominal.

Datos del Instituto Nacional de Cancerología de Colombia señalan que el sarcoma de tejidos blandos afecta con mayor frecuencia a los hombres. Además, la edad mediana en la que se detecta es a los 59 años con “con una distribución bimodal de picos en la quinta y octava década de la vida”.

¿Cuáles son los síntomas del sarcoma?



El sarcoma afecta los tejidos blandos. Foto: iStock

Hay cuatro signos principales por los que usted debe consultar a un médico inmediatamente, según la Sociedad Americana del Cáncer:



Protuberancia o masa que crece en alguna área del cuerpo.



Fuerte dolor abdominal.



Heces con sangre o vómitos.



Heces fecales de color negro.

“Con más frecuencia, estos síntomas son causados por otras dolencias diferentes al sarcoma. No obstante, deben ser evaluados por un médico”, precisa la entidad de salud.

¿Cuál es el tratamiento del sarcoma?



Por la agresividad, para el Instituto Nacional de Cancerología se considera como un desafío clínico. “La cirugía es el único tratamiento potencialmente curativo”, señalan en su página web.



Como sucedió con el periodista Diego Guaque, la primera medida es someter a los pacientes a la cirugía con tal de extirpar el cáncer. Se extrae el tumor junto con uno o dos centímetros de tejido normal circundante para “asegurar que no queden células cancerosas”, explica la Sociedad Americana del Cáncer.

La cirugía es el principal tratamiento para combatir al sarcoma. Foto: iStock

Luego de salir del quirófano, los especialistas deciden qué otros procedimientos se requieren para que el cáncer desaparezca. Uno de ellos es la conocida quimioterapia la cual, en términos médicos, se denomina tratamiento adyuvante (adicional a la cirugía).



Así, durante la quimioterapia la persona deberá recibir medicamentos vía oral o vía venosa que “entran en el torrente sanguíneo y llegan a todas las áreas del cuerpo, lo que hace que este tratamiento sea de utilidad contra el cáncer que se ha propagado (ha hecho metástasis) a otros órganos”, expresa la entidad citada.

