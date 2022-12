Ícono absoluto de la selección por sus logros profesionales, por su personalidad y por las actividades que practica afuera de la cancha. Emiliano ‘Dibu’ Martínez contó en una entrevista con el medio argentino ‘Olé’ que tres veces a la semana practica pilates, yoga y fisioterapia. Mencionó también varias veces la importancia que le da a su salud mental y que desde hace años se atiende con David Priestley, un psicólogo deportivo muy reconocido en el Reino Unido.

Aparte del arduo entrenamiento que hace como deportista de alto rendimiento, el ‘Dibu’ se preocupa por seguir mejorando aun fuera de las instalaciones del Aston Villa -el club de fútbol en el que juega en Inglaterra- o del predio de la AFA -sede de la Selección Argentina de fútbol en Ezeiza- y busca constantemente nuevas formas de mejorar su rendimiento.



😅👏🙌🇦🇷 El Dibu Martínez estuvo a full en la clase de pilates. Este es nuestro arquero señoras y señores. pic.twitter.com/w8KadCv1jG — DAT ⭐⭐⭐ (@DeportesAlTacok) September 24, 2021

Un usuario de Twitter difundió una imagen del arquero argentino haciendo pilates junto a su instructora personal, en la que se ve cómo el futbolista realiza un ejercicio de estiramiento. Luego de la difusión del tweet, surgió la intriga acerca de los beneficios de esta práctica y por qué Dibu Martínez se ve tan empeñado en ello.

¿Qué son los pilates?

Es una práctica que surgió a principios del siglo XX y que incorpora una mezcla de actividades como el yoga, la gimnasia, los ejercicios de respiración y la relajación corporal y mental.

El yoga es una práctica que cada vez se vuelve más popular. Foto: iStock

En la actualidad los ejercicios se pueden hacer con máquinas, en el suelo o sin accesorios, pero la técnica más popular es la de acostarse en una camilla especial que está equipada con resortes de distinta graduación y luego, sobre ella, practicar los distintos ejercicios que indique el instructor.



“Según el tipo de persona con la que se esté trabajando, se va graduando el resorte para que el alumno haga más o menos fuerza. El uso de esta disciplina nunca va a hacer que el músculo engorde sino que contrariamente, afina el cuerpo”, explicó Sandra Guerrico, profesora de Educación Física e instructora del método pilates.

¿Cómo nació?

Su creador es el entrenador físico alemán Joseph Hubertus Pilates quien debido a su nacionalidad fue detenido durante la Primera Guerra Mundial y enviado prisionero a la Isla de Man -dependencia de la Corona británica- y asignado a trabajar en los hospitales como camillero.



Según cuenta la historia, entre sus tareas se ocupaba de organizar sesiones con los heridos de guerra para mejorar su condición física ya que muchos de ellos quedaban postrados en cama. Esta experiencia lo incentivó a crear un método de poleas y sogas para que los prisioneros pudieran mover las partes sanas del cuerpo. Cuenta Guerrico que, años más tarde, el método se globalizó y perfeccionó al quedar demostrados sus increíbles beneficios.

¿Cuál es el objetivo?

Estos ejercicios ayuda a tonificar y flexibilizar el cuerpo . Foto: iStock

Según enunció el propio Joseph en su libro ‘Vuelta a la vida a través de la Contrología’ -nombre original que le había otorgado a la disciplina que creó-, su método tenía como objetivo que cada persona pudiera controlar su propio cuerpo, ser autónoma e independiente y consciente de cada movimiento.

¿Qué beneficios brinda?

“Este método hace que se marque y tonifique todo el cuerpo”, dijo la instructora de pilates, quien también cuenta que el equilibrio es uno de los pilares fundamentales de este entrenamiento ya que los ejercicios también ayudan a corregir problemas de postura. “Por ejemplo, alguien que tiene escoliosis, con varias clases puede empezar a alinear su columna y compensar esa parte del cuerpo que tiene débil”, dice.



Además, añade que este tipo de actividad trabaja mucho la fuerza, la flexibilidad y la elasticidad.

Pilates: una actividad para todos

Estas actividades pueden ser realizadas por cualquier persona a cualquier edad. Foto: iStock

Según Guerrico, este entrenamiento es para adolescentes, jóvenes, adultos y mayores. Realmente el género es indiferente. “Muchos hombres que empiezan a venir es porque tienen problemas de flexibilidad, dolores lumbares o porque no saben usar su cuerpo y una vez que aprenden el método y les desaparece el dolor lo adoptan de por vida”, añade la profesional.



A su vez, dice no estar sorprendida de que Martínez practique esta disciplina y subraya: “Yo también he tenido futbolistas de élite que vinieron para hacer trabajos de elongación y flexibilidad y terminaron incorporando pilates dentro de su entrenamiento de alto rendimiento”.

