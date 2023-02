La diarrea es el aumento en la frecuencia de las deposiciones (más de tres veces al día) acompañada de una disminución de la consistencia de estas, convirtiéndose en blandas o líquidas. El portal especializado CuídatePlus asegura que algunas veces la diarrea puede contener sangre, moco, pus y alimentos no digeridos.

Existen muchas causas que originan la diarrea. Sin embargo, la más común es la gastroenteritis vírica epidémica, que es muy frecuente los en niños.



A nivel mundial, las enfermedades diarreicas, que hacen parte de la sintomatología de la gastroenteritis viral, se ubican en cuarto lugar, representando el 3,6 % de la carga total de morbilidad. Afectando, además, en su mayoría a personas que tienen un sistema inmune débil, adultos mayores y niños.



La gastroenteritis viral es una enfermedad que al año representa cerca de 12 millones de casos en Colombia y que, de acuerdo con Álvaro Ruiz, médico auditor de servicios hospitalarios de Ecoopsos EPS, es una infección de los intestinos que incluye síntomas como diarrea, vómito, fiebre, dolor abdominal, somnolencia o irritabilidad, sed excesiva y disminución, ausencia u orina de color amarillo oscuro.



Según CuídatePlus otras situaciones que pueden propiciar la enfermedad son la ingesta de determinados alimentos o agua, que contienen determinados tipos de bacterias que provocan la diarrea e intoxicaciones alimentarias. Además, algunos medicamentos, como antibióticos, fármacos quimioterápicos o laxantes con magnesio pueden causar diarrea como efecto secundario.



Para sobrellevar la condición, expertos recomiendan prevenir la presencia de virus a través de la vacunación. Sin embargo, estas vacunas solo protegen al niño del rotavirus y no de la diarrea que aparece por otras causas.



Por otro lado, si se trata de personas que viajan a países en vías de desarrollo como África, Latinoamérica o Asia, en cuyo caso es sencillo adquirir diarrea del viajero debido al consumo de agua o alimentos que contienen virus, parásitos o bacterias nocivas, se pueden tomar una serie de precauciones como no consumir agua del grifo ni hielo hecho con agua del grifo, evitar cepillarse los dientes con agua no embotellada y comer verduras y frutas que se puedan pelar.

