A pesar de que los pacientes con diabetes tipo 2 reconozcan cuáles son las comorbilidades más complejas, estos se suelen enfocar en evitar los síntomas visibles como pueden ser el hormigueo o problemas de visión.



Sin embargo, al recibir el diagnóstico de diabetes, el poco seguimiento de enfermedades más complejas –como puede se la Enfermedad Renal Crónica (ERC) y los problemas coronarios– surge de la falta de atención temprana y de la recepción tardía de tratamientos. Como solución a lo dicho, el laboratorio Bayern aprobó un fármaco que buscará hacer frente a esta situación.



La diabetes es una enfermedad metabólica, progresiva y crónia que puede clasificarse en dos tipos: la 1, afecta entre 5 y 10% de quienes la padecen, además de que se da por la disminución de la secreción de la insulina; y la 2, que la presentan el resto y se ve potenciada por obesidad, junto con mala alimentación. Sin embargo, en ambos casos significa un aumento en la glucosa.



En ambas, el rol de la insulina es esencial para la supervivencia de las personas, pues esta es la encargada de transportar la gucosa a las células. Así, en el tipo 2 las células no responden y no incorporan el azúcar en su interior, lo que trae como consecuencia la acumulación de glucosa en la sangre.



En el contexto del lanzamiento del nuevo producto que mejoraría la situación de quienes padecen la enfermedad, la “Finerenona”, Bayer encuestó a 1500 pacientes en abril, pertenecientes a Argentina, Brasil, Colombia y México. Por tanto, el sondeo reveló que aunque los pacientes conocen las complicaciones más severas, como son las cardiocasculares, no les prestan la misma atención que a las visibles.



Los escalofríos pueden alertar de glucemia baja o hipoglucemia. Foto: iStock

Según las cifras, la preocupación de la mayoría (el 77 por ciento) se encuentra en la salud ocular, sigue el hormigueo con un 64 por ciento. Pero, ante las comorbilidades más comunes como problemas renales (63 por ciento) y cardiovasculares (55 por ciento) tuvieron menor relevancia en la mayor parte los pacientes entrevistados.



“Es justamente la ausencia de síntomas lo que hace que el nivel de preocupación del paciente sea más bajo, lo que conlleva perjuicios a la salud en el largo plazo y puede llevar a mayores problemas e incluso a la muerte, teniendo en cuenta que las complicaciones cardiovasculares son actualmente la principal causa de mortalidad en esta población con diabetes tipo 2″, detalló Eli Lakryc, vicepresidente Médico de la División Farmacéutica de Bayer en Brasil y América Latina, durante un encuentro con medios de la región en una recorrida por el Bayer Research And Innovation Center en Boston, Massachusetts, Estados Unidos.



Las personas con diabetes tienen que regular sus niveles de insulina. Foto: iStock

Por ende, el fármaco de Bayern, denominado “Finerenona”, es una molécula que bloquea el receptor de mineralocorticoides, lo que contribuye a disminuir la inflamación, la fibrosis y los niveles de albúmina en orina que presentan los pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes tipo 2.



Esta nueva terapia apunta a estar al frente del tratamiento de la ERC y, a su vez, a proteger el corazón de los efectos causados por la progresión de esta enfermedad. Según los estudios publicados en revistas científicas y los datos presentados a los reguladores internaciones, la “Finerenona” fue capaz de reducir el riesgo de progresión en personas con diabetes tipo 2, además de reducir los eventos cardiovasculares.



