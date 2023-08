La glucosa es uno de los combustibles que necesita el cuerpo para funcionar, ya que ayuda, por ejemplo, con el funcionamiento del cerebro, sin embargo, cuando se tiene altos grados de esta sustancia, se puede llegar a tener complicaciones en la salud.



La hiperglucemia se refiere a las altas concentraciones de azúcar en el organismo. La insulina, que es una hormona que ayuda a controlar estas concentraciones, las personas con diabetes no fabrican suficiente insulina, por lo que deben recibir tratamiento médico.

De acuerdo con la Clínica Mayo, cuando después de varios análisis se determina que un niño posee diabetes tipo 1, existen tratamientos que pueden ayudar a controlarla como:



- Tomar insulina

- Controlar la glucosa sanguínea

- Consumir alimentos saludables

- Hacer ejercicio de forma regular



Todo esto diagnosticado por un médico y con quien se debe tener una estrecha relación para que se lleve un tratamiento adecuado, cuyo objetivo es mantener la glucosa sanguínea en determinados niveles, los más cercanos posibles a lo normal.



Cabe recordar que toda persona a la que se le diagnostique diabetes necesita tratamiento de por vida con uno o más tipos de insulina, así mismo, deberá acudir a controles permanentes y registrar el nivel de glucosa al menos cuatro veces al día, para estar atento a cualquier señal de alarma.

Con respecto a los posibles desafíos que se presnetan al tener un miembro de su familia con diabetes, esto es lo que puede llevar a cabo, según la Clínica Mayo:



- Principalmente en niños, la insulina tiene efectos variables. Entre los que menciona el portal médico están la reducción de la ingesta de carbohidratos por la inapetencia, vómitos y náuseas.



- En la pubertad se pueden presentar la necesidad de aumentar la insulina, especialmente en las niñas cuando comienza su periodo menstrual.



- Para que los niños no tengan problemas de insomnio, es necesario ajustar los momentos de la aplicación o consumo de insulina y los horarios de las comidas.



​

- Si sus niños deben estar solo en algún momento, como el colegio, procure insistirle en que no consuma alimentos que pueden hacerle mal.



Recuerde que para cualquier caso que tenga que ver con su salud y la de su familia, consulte con un especialista y no se automedique.

