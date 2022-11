Aunque las inyecciones de insulina son uno de los mejores aliados de las personas diabéticas, una sobredosis de esta hormona puede terminar empeorando la situación, con síntomas como sudoración fría, temblores y confusión.



Lo que sucede en el organismo cuando hay una sobredosis de insulina es que los niveles de azúcar bajan en demasía, lo que se conoce como hipoglucemia.



Aunque esta condición puede ser grave, en la mayoría de los casos se pueden evitar los problemas con la insulina, y, de ser necesario, controlarlos si es que ya son un hecho en un paciente diabético.



Un exceso de insulina se puede producir cuando la persona no está familiarizada con el fármaco y no sabe leer las jeringas que se utilizan para la inyección de la hormona en el organismo.



Asimismo, utilizar el tipo incorrecto de insulina es uno de los errores que pueden llegar a presentarse, confundiendo, por ejemplo, la insulina de acción prolongada con la de acción corta.



Otro error común es inyectarse la insulina pero no comer, pues esta hormona debe administrarse antes o durante las comidas, de forma que no se produzca una reducción peligrosa del nivel de azúcar.



Entonces, ¿cómo reconocer una sobredosis de insulina y qué hacer?



En caso de que una persona presente hipoglucemia por sobredosis de insulina, es probable que presente síntomas como ansiedad, confusión, irritabilidad, sudoración, fatiga, hambre extrema y temblores.



En casos más severos, los bajos niveles de azúcar pueden causar incluso convulsiones o desmayos.



La recomendación de los expertos ante esta situación es, primero que todo, mantener la calma. Lo segundo que se debe hacer es controlar el nivel de azúcar para saber en qué estado se encuentra realmente.



Lo siguiente es reponer el azúcar que hace falta. Para esto, lo recomendable es tomar media taza de alguna bebida endulzada y comer un caramelo.



De acuerdo con el portal soyvida también es de provecho descansar y controlar los niveles de azúcar en sangre después de 15 o 20 minutos y mantener la ingesta de alimentos ricos en carbohidratos.En caso de que el nivel de azúcar continúe bajo después de dos horas, o si los síntomas no mejoran, lo mejor es que se consulte con un médico.

