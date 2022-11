La diabetes gestacional es un tipo de diabetes que aparece durante el embarazo en mujeres que nunca antes padecieron esta enfermedad. Por lo general, esta se manifiesta en la mitad de la gestación.



De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés} de Estados Unidos, este tipo de diabetes puede afectar incluso en más de un embarazo a la misma mujer.



Aunque puede tener complicaciones, la diabetes gestacional se puede tratar y controlar con alimentación saludable y ejercicio regular, y normalmente, los niveles de glucosa en sangre disminuyen tras el parto.



No obstante, algunas madres necesitan dosis de insulina para controlar el azúcar en sangre.

Complicaciones

Cuando el bebé nace por cesárea, a la madre le toma más tiempo recuperarse del parto. Foto: iStock

Según los CDC, los principales problemas que puede traer la diabetes gestacional en el embarazo cuando el azúcar de la sangre no está controlado son:



1. Un bebé demasiado grande: "La diabetes que no se controla bien causa un aumento en el azúcar de la sangre del bebé. El bebé está “sobrealimentado” y crece demasiado".



2. Cesárea: "Una mujer con diabetes mal controlada tiene una probabilidad más alta de requerir una cesárea".



3. Preeclampsia: "La presión arterial alta puede provocar un nacimiento prematuro del bebé y también convulsiones o accidentes cerebrovasculares en la mujer".



4. Hipoglucemia: "El bajo nivel de azúcar en la sangre puede ser grave y hasta mortal si no se atiende rápidamente".

Cuidados en el embarazo

En la misa línea, los CDC señalan algunos consejos para las mujeres con diabetes gestacional, para que puedan cuidar su salud y la de su bebé en este periodo.



Uno de ellos es comer alimentos saludables. Estos deben estar incluidos en un plan de comidas para pacientes diabéticos, y lo ideal es construir un menú de la mano de un nutricionista que enseñe a controlar el azúcar en sangre.



Hacer ejercicio con regularidad también es provechoso para las mujeres con diabetes gestacional, pues la actividad física ayuda a nivelar el consumo de alimentos y los niveles de insulina.



También es importante controlar frecuentemente los niveles de glucosa en sangre según lo indique el médico, tomar la insulina si es necesaria y hacerse un examen de diabetes después del embarazo.

