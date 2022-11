La diabetes mellitus es un grupo de enfermedades que altera la forma en que el organismo utiliza la glucosa en sangre, que es una de las fuentes de energía más importantes, tanto para músculos y tejidos como para el cerebro.



En esencia hay tres tipos de diabetes: la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. Aunque también se tiene en cuenta dentro de las potencialmente reversibles a la prediabetes.



Independientemente del tipo de diabetes que una persona padezca, el principal riesgo es que este provoque un exceso de glucosa (azúcar) en la sangre, lo que degenera en problemas de salud graves.



La diabetes tipo 1 y tipo 2 tienen causas exactas desconocidas, pues pueden ocurrir por una combinación de factores genéticos y ambientales, según Mayo Clinic.



Sin embargo, en la afección de tipo 1, que según expertos puede darse más que todo en jóvenes, se afecta el páncreas, y se produce muy poca o nada de insulina, que es la hormona que permite que la glucosa pase a las células.



En el segundo tipo, que es el más común, es el organismo el que deja de producir esta hormona. Afecta principalmente a personas con sobrepeso, obesidad e hipertensión.

Por otro lado, la diabetes gestacional, como su nombre lo indica, se da durante el embarazo, pero se considera reversible porque los niveles de glucosa pueden regularse una vez que la mujer da a luz.



La prediabetes, por su parte, indica cuando una persona tiene altos niveles de glucosa en sangre pero no tan altos como para ser diabética.



En cuanto al tipo de diabetes que tiene mayores complicaciones, de acuerdo con Mayo Clinic es el tipo 2, que se puede dar tras la prediabetes y presentar problemas como enfermedades cardíacas, daños en los nervios y daño renal.



También se puede presentar daños en el pie, afecciones en la piel y boca, deterioro de la audición, Alzheimer, e incluso depresión. Este último síntoma es común también en pacientes con diabetes tipo 1.



Aunque la diabetes tipo 1 no puede prevenirse, algunas decisiones en cuanto a estilo de vida que ayudan a tratar la prediabetes, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional también pueden ayudar a tratarla.



Según Mayo Clinic, comer de manera saludable, hacer más actividad física y perder el exceso de peso que se tenga —según la edad y demás factores—, combinado con algunos fármacos que el médico puede o no recetar, son formas de cuidarse de la diabetes en todas sus variantes.

