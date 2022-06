Actualmente, más de 500 millones de personas en el mundo padecen diabetes, es decir, exceso de azúcar en la sangre. En Colombia, según un reciente reporte de la Cuenta de Alto Costo más de 1,5 millones de pacientes sufren de esta enfermedad que afecta órganos como el corazón y los riñones.



De acuerdo con cifras de la Federación Internacional de la Diabetes, en el mundo 537 millones de personas de entre 20 y 79 años viven con esta enfermedad y se prevé que el número total de pacientes diagnosticados aumente a 784 millones en 2045, lo que supone un incremento del 46%.



“La diabetes es una enfermedad crónica que se presenta cuando el páncreas no secreta suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. Un efecto común de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (es decir, la glucemia elevada), que con el tiempo deteriora gravemente muchos órganos y sistemas del cuerpo, sobre todo los nervios y los vasos sanguíneos”, explica el endocrinólogo Otmaro Belalcázar.

Su diagnóstico se realiza a través de una muestra de sangre en ayunas en el que la glucosa se encuentre en un valor mayor a 126 mg/dl. Así como también lo determina un valor de glucosa en sangre posterior a la ingesta de 75g de glucosa, mayor a 199 mg/dl.



De esta forma, los expertos coinciden en que la diabetes es mucho más que la glucosa, afecta órganos que no se ven como el corazón y los riñones, siendo precursora de enfermedades crónicas como la falla cardiaca y la enfermedad renal crónica que en muchos casos se pueden prevenir.



Del 12% al 30% de los pacientes con diabetes padecen de falla cardiaca y del 25% al 40% de los pacientes con falla cardiaca padecen diabetes.



Una alimentación adecuada en la que se limite el consumo de azúcares, grasas saturadas, no consumir tabaco o sus derivados y realizar al menos 30 minutos de actividad física diariamente, así como mantener un peso corporal adecuado según la estatura, reducen el riesgo de padecer diabetes y otras enfermedades.



Así, resulta mandatorio seguir las recomendaciones de los especialistas en este sentido y acudir al médico periódicamente para monitorear los niveles de azúcar en sangre y el estado de salud.



UNIDAD DE SALUD

En Twitter @SaludET