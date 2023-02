La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la diabetes mellitus como "una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce".



En Colombia, de acuerdo con un de la Federación Internacional de Diabetes, se estima que, en todo el territorio nacional hay 3.4 millones de personas con la patología. Sin embargo, según el Ministerio de Salud y Protección Social, el número sería mucho más elevado y esto se debe a que casi la mitad de los individuos, con dicha afectación en su salud, no saben que están enfermos.



El comportamiento que ha tenido esta condición en el país guarda relación con la situación de la enfermedad en todo el mundo. Durante el 2021, alrededor de 537 millones de adultos, entre los 20 y 79 años, tenían diabetes, una tendencia creciente que, de continuar así, para el año 2045 llevaría a más de 783 millones de personas con tal diagnóstico y requiriendo tratamiento.



Por este motivo, resulta esencial mantener controlada la enfermedad. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia, es decir, el aumento del azúcar en la sangre. Por lo tanto, la nutrición de una persona que padece diabetes está asociada a la producción de insulina.



La Fundación para la Diabetes, afirma que "la insulina es una hormona del aparato digestivo que tiene la misión de facilitar que la glucosa que circula en la sangre penetre en las células y sea aprovechada como energía".



Esta hormona se produce en el páncreas, concretamente en las células beta pancreáticas. Cuando se empieza a comer alimentos que contienen hidratos de carbono, se activan unos sensores y el páncreas empieza a producir insulina que libera directamente a la sangre.



Sin embargo, de acuerdo con la Clínica Mayo, es un mito común que no se deben comer ciertos alimentos porque son "demasiado dulces". Algunas frutas contienen más azúcar que otras, pero eso no significa que no puedan ingerirse de acuerdo con un plan específico de nutrición.



Según expertos, una porción de fruta debe contener 15 gramos de carbohidratos. El tamaño de la porción depende del contenido de carbohidratos de la fruta.



La ventaja de comer una fruta baja en carbohidratos es que puedes consumir una porción más grande. Sin embargo, si el tamaño de la porción contiene 15 gramos de carbohidratos, el efecto sobre la glucosa en la sangre será el mismo.



De acuerdo con la entidad, las siguientes porciones de frutas contienen aproximadamente 15 gramos de carbohidratos y son recomendables:

1/2 manzana o plátano de tamaño mediano.

1 taza de moras.

3/4 taza de arándanos azules.

1 taza de frambuesas.

1/4 taza de fresas enteras.

1 taza de melón cantalupo o melón dulce en cubos.

