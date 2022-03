Se identificó que la diabetes era un factor de riesgo para el desarrollo de una enfermedad más grave a partir del covid-19 poco después del surgimiento de este.



Lo que todavía desconcierta a los médicos dos años después es la aparición inesperada de la condición metabólica en pacientes con covid-19 semanas o meses después de haber contraído el coronavirus.



El vínculo causal entre el covid-19 y la diabetes tipo 2 se reiteró en una investigación de Estados Unidos y Alemania este mes. Un estudio a más de 180.000 usuarios del sistema de salud del Departamento de Asuntos de Veteranos de EE. UU. que sobrevivieron al primer mes de un brote de covid-19 halló que tenían un 40 por ciento más de probabilidades de recibir un nuevo diagnóstico de diabetes durante el año siguiente que un grupo de “control” que evito el virus.

Eso equivale a unos 13,5 casos adicionales de diabetes por cada mil pacientes con covid-19, según el estudio publicado en la revista médica The Lancet Diabetes & Endocrinology.



La probabilidad de padecer diabetes aumentó con el nivel de atención que recibieron los pacientes de covid-19, y los ingresados en la UCI tenían más probabilidades de recibir un nuevo diagnóstico de diabetes, la condición en la que el cuerpo no produce suficiente insulina o no la usa adecuadamente.



El estudio de Alemania halló que los pacientes con covid-19, la mayoría de los cuales padecían una forma leve de la enfermedad, tenían un 28 por ciento más de probabilidades de ser diagnosticados con diabetes tipo 2 que un grupo de comparación con pacientes que tenían una infección del tracto respiratorio superior causada por un virus diferente.



El tipo 2 es la forma más común de diabetes, está relacionado con la obesidad y por lo general se desarrolla gradualmente. Se necesitan estudios de seguimiento para comprender si la condición que se produce después de un covid-19 leve es solo temporal y puede revertirse después de que los pacientes se recuperen por completo, o si conduce a una enfermedad crónica, dijeron los investigadores.



El covid-19 puede desencadenar la diabetes en personas previamente sanas y amplificar los factores de riesgo conocidos para aquellas que ya están predispuestas a desarrollar la enfermedad, dijo uno de los autores.



Aun así, otros estudios, además del de Alemania, han mostrado patrones similares. Otra hipótesis es que la producción de insulina se ve perturbada por el daño viral de las células que recubren los vasos que suministran sangre al páncreas, dijo Gaetano Santulli, profesor asociado de medicina y farmacología molecular en el Albert Einstein College of Medicine, de Nueva York.



Cualesquiera que sean los mecanismos biológicos involucrados, los expertos advierten que el vínculo entre el coronavirus y la diabetes podría ser extremadamente costoso y mortal. Unos siete millones de personas mueren cada año a causa de la diabetes, eso significa alrededor de una persona cada cinco segundos.



