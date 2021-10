Alcaldes podrán restringir ingreso de no vacunados durante el día sin IVA

El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, invitó a gobernadores y alcaldes a revisar los carnets de vacunación en la jornada del día sin IVA que se llevará a cabo el próximo 28 de octubre.



También manifestó que, aunque la situación de contagios vive una relativa calma, es evidente que este tipo de aglomeraciones pueden generar situaciones de incremento de contagios.



Con esta invitación el ministro de Salud les da la posibilidad a los gobernadores locales y regionales para que refuercen su participación activa en el control sobre la aplicación de las medidas de bioseguridad en la jornada comercial sin IVA de este jueves.



“Los invitamos, especialmente a los señores alcaldes y gobernadores, donde vean lugares en los que se pueda generar aglomeración a realizar un control estricto del carnet de vacunación y también a los secretarios de salud, a las EPS e IPS a trabajar en conjunto con autoridades locales para ubicar si es necesario los puestos de vacunación que permitan a la gente que está concurriendo a estos establecimientos a vacunarse" mencionó.



Esta declaración forma parte de una serie de recomendaciones orientadas a atenuar los contagios de SARS-CoV-2 dado que esta actividad podría acelerar la transmisión viral en caso de aglomeraciones y no respeto de los aforos.



En otras palabras, Ruiz deja en manos de las autoridades municipales la decisión de restringir los accesos en caso de que se aumenten estos factores de riesgo.



“Todos a gozar y disfrutar del Día Sin IVA, pero siempre bajo las medidas de bioseguridad, porque la epidemia no ha terminado y debemos mantener alerta para evitar aumento de contagios”, concluyó.



