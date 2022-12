El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ataca el sistema inmunitario y debilita las defensas contra muchas infecciones y determinados tipos de cáncer que las personas con un sistema inmunitario más fuerte pueden combatir más fácilmente.



A medida que el virus destruye las células inmunitarias e impide el normal funcionamiento de la inmunidad, la persona infectada va cayendo gradualmente en una situación de inmunodeficiencia. La función inmunitaria se suele medir mediante el recuento de linfocitos CD4.



La fase más avanzada de la infección por el VIH es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (Sida) que, en ausencia de tratamiento y en función de la persona, puede tardar muchos años en manifestarse.



Las personas con sida pueden contraer ciertos tipos de cáncer e infecciones o presentar otras manifestaciones clínicas crónicas de gravedad.

Signos y síntomas

Los síntomas de la infección por el VIH difieren según la etapa de que se trate. Aunque el máximo de infectividad se tiende a alcanzar en los primeros meses, muchos infectados ignoran que son portadores hasta fases más avanzadas.



A veces, en las primeras semanas posteriores al contagio, la persona no manifiesta ningún síntoma, mientras que en otras ocasiones presenta un cuadro pseudogripal con fiebre, cefalea, erupciones o dolor de garganta.



A medida que la infección debilita el sistema inmunitario, la persona puede presentar otros signos y síntomas, como adenopatías, pérdida de peso, fiebre, diarrea y tos. Si no se trata la infección, pueden aparecer enfermedades graves como la tuberculosis, la meningitis criptocócica, infecciones bacterianas graves o cánceres como los linfomas o el sarcoma de Kaposi.



Transmisión

El VIH se contagia a través del intercambio de líquidos corporales de la persona infectada, como la sangre, la leche materna, el semen o las secreciones vaginales, y también se puede transmitir de la madre al hijo durante el embarazo y el parto.



No es posible infectarse mediante los contactos ordinarios cotidianos como los besos, los abrazos y los apretones de manos o por el hecho de compartir objetos personales, agua o alimentos.



Es importante tener en cuenta que las personas con VIH que están en tratamiento antirretrovírico (TAR) y han suprimido la carga vírica no transmiten el virus a sus parejas sexuales.



El acceso temprano al TAR y el apoyo para continuar el tratamiento son, por tanto, cruciales no solo para mejorar la salud de las personas con el VIH, sino para prevenir la transmisión del virus.

Factores de riesgo

Estos son los comportamientos y las afecciones que aumentan el riesgo de contraer el VIH:

Tener relaciones sexuales anales o vaginales sin preservativo. Padecer otra infección de transmisión sexual (ITS) como la sífilis, el herpes, la clamidiasis, la gonorrea o las vaginitis bacterianas. Hacer un consumo nocivo de bebidas alcohólicas o drogas durante las relaciones sexuales. Compartir agujas, jeringuillas, soluciones de droga u otro material infectivo contaminado para consumir drogas inyectables. Recibir inyecciones, transfusiones sanguíneas o trasplantes de tejidos sin garantías de seguridad o ser objeto de procedimientos quirúrgicos que entrañen cortes o perforaciones con instrumental no esterilizado. Pincharse accidentalmente con una aguja, lesión que puede afectar sobre todo al personal de salud.

Prevención

Se puede reducir el riesgo de infección por el VIH limitando la exposición a los factores de riesgo. Estos los principales métodos para prevenir el contagio, que se suelen usar conjuntamente:

Preservativos masculinos y femeninos. Pruebas de detección y asesoramiento sobre el VIH y las ITS;

circuncisión quirúrgica masculina voluntaria. Fármacos antirretrovíricos preventivos. Reducción de daños en los consumidores de drogas inyectables o que consumen drogas por otras vías. Eliminación de la transmisión del VIH de la madre al niño.

Las personas que, gracias al TAR, presentan supresión vírica del VIH (menos de 200 copias del virus por mililitro de sangre) no contagian a sus parejas sexuales, por lo que aumentar el acceso a las pruebas y ayudar a iniciar y mantener el TAR es muy importante para prevenir esta infección.



Tratamiento

La enfermedad causada por el VIH se puede tratar con pautas terapéuticas en las que se combinan varios antirretrovíricos.



Aunque, por el momento, el TAR no cura la infección, inhibe la replicación del virus en el organismo y permite que el sistema inmunitario recobre fuerza y capacidad para combatir las infecciones oportunistas y algunos cánceres.



Desde 2016, la OMS recomienda una política de tratamiento generalizado que consiste en proporcionar TAR de por vida a todas las personas con el VIH, incluidos los niños, los adolescentes, los adultos y las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, con independencia de su estado clínico y de su recuento de linfocitos CD4.

Hasta junio de 2022, 189 países, donde vive el 99 % de las personas infectadas por el virus a nivel mundial, habían adoptado esta recomendación. Además de la estrategia de tratamiento generalizado, la OMS recomienda iniciar rápidamente el TAR en todas las personas que viven con el VIH.



De hecho, se aconseja ofrecer este tratamiento el mismo día del diagnóstico si el paciente está de acuerdo. En junio de 2022, 97 países de ingresos bajos y medianos refirieron que habían adoptado esta política, y aproximadamente la mitad de ellos informaron de su aplicación en todo el país.



En 2021 había en el mundo 28,7 millones de personas infectadas por el VIH en tratamiento con antirretrovíricos. Ese año, la tasa mundial de cobertura del TAR fue del 75 %.



Con todo, es preciso seguir ampliando el tratamiento, sobre todo el de los niños y los adolescentes, puesto que solo el 52 % de los niños de 0-14 años de edad recibían TAR a finales de 2021.

