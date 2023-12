Día Mundial de la Lucha Contra el Sida: así puede evitar los prejuicios y prevenirse

Al igual que todos los años, este 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha Contra el Sida, también conocido como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, una enfermedad infecciosa que proviene del VIH (virus de inmunodeficiencia humano), siendo la etapa más avanzada.



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), "el VIH ataca a los glóbulos blancos, debilitando el sistema inmunitario, y esto hace que sea más fácil contraer enfermedades como la tuberculosis, otras infecciones y algunos tipos de cáncer".



¿Cómo se transmite el VIH?

De acuerdo con la OMS, el VIH se transmite de ciertas maneras, le contamos cuáles son:



- A través del intercambio de líquidos corporales de la persona infectada, como la sangre, la leche materna, el semen o las secreciones vaginales.



- Una mujer embaraza lo puede transmitir a su bebé durante la gestación y el parto.



​- Compartir agujas, jeringas u otros implementos que puedan tener sangre de una persona infectada.



- Finalmente, las relaciones sexuales anales son el tipo de actividad sexual de mayor riesgo para contraer o transmitir el VIH, de conformidad con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.



¿Cuáles son los síntomas?

La Organización Mundial de la Salud explica que los síntomas pueden varias dependiendo de la etapa de la enfermedad en la que se encuentre. Por lo tanto, en las primeras semanas de haberse contagiado, hay quienes no presentan síntomas y otras personas que parece que tuvieran gripa, pues tienen síntomas como: dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta y erupciones cutáneas.



Cuando la infección avanza se puede manifestar como diarrea, tos, fiebre, pérdida de peso o inflamación de los ganglios linfáticos. En caso de no tratarse, puede tener síntomas graves como infecciones bacterianas graves, tuberculosis, meningitis por criptococos y cánceres como los linfomas o el sarcoma de Kaposi.



Además, "el VIH hace que empeoren otras infecciones, como la hepatitis B, la hepatitis C o la viruela símica", informa la OMS.

Imagen de referencia. Foto: Istock

¿Cómo se detecta el VIH?

De conformidad con el portal especializado en salud, MayoClinic, el VIH se puede diagnosticar por medio de un análisis de sangre o de saliva, entre los cuales se encuentran:



- Pruebas de antígenos y anticuerpos: estas pruebas pueden tardar de dos a seis semanas en dar un resultado positivo después de la exposición. Normalmente implican la extracción de sangre de una vena.



- Análisis de anticuerpos: las pruebas de anticuerpos pueden tardar de 3 a 12 semanas en dar un positivo después de la exposición. Son las pruebas que buscan anticuerpos contra el VIH en la sangre o la saliva.



- Pruebas de ácido nucleico: buscan el virus que realmente está presente en la sangre (carga viral). También consisten en la extracción de sangre de una vena. Es la prueba que da positivo justo después de la exposición al virus.

Los prejuicios de las personas con VIH

Ahora bien, a lo largo de los años las personas con VIH han sido unos de los grupos más estigmatizados en la sociedad, según la Comisión Antisida, Sidálava. Este estigma tiene que ver con la percepción de que esta enfermedad es una amenaza para las personas y para la propia sociedad.



Una de las razones es por las prácticas sexuales que pueden llevar a la contracción de la enfermedad. Por lo tanto, varios centros especializados de salud han informado que existen cuidados que deben llevar a cabo todas las personas, tengan o no VIH, como el uso de preservativos masculinos o femeninos durante las relaciones sexuales.



Además, muchas personas consideran importante mantener distancia con quienes padecen la enfermedad, algo que es irracional, pues "no se transmite por besos o abrazos, ni por compartir alimentos", de acuerdo con la OMS.



La prevención de la enfermedad

La OMS dispone una serie de prevenciones para reducir el riesgo de padecer la enfermedad:



- Realizarse pruebas de VIH y de otras infecciones de transmisión sexual cada cierto periodo de tiempo.

- Uso de los servicios de reducción de daños para los consumidores de drogas inyectables.

- Uso de métodos anticonceptivos como el condón.

Casos de VIH/Sida en Bogotá

Según el último informe del gobierno distrital, "desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023, de manera preliminar se han notificado en Bogotá 2.084 casos confirmados de VIH/Sida, de los cuales 1.825 casos tenían lugar de residencia Bogotá con una proporción de incidencia preliminar de 22.9 casos por 100.000 habitantes".



También informa que las localidades de la capital colombiana que tienen mayor incidencia por encima del Distrito en orden descendente son: Los Mártires, la Candelaria, Chapinero, Teusaquillo, Santa fe, Antonio Nariño, Barrios Unidos, Engativá y Tunjuelito.

