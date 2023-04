Con motivo del Día Internacional del Pene, que se celebra cada 26 de abril, es importante aclarar algunos mitos sobre el tamaño del miembro masculino que han sido contradichos por expertos y especialistas del área de la salud.



El tamaño del pene ha sido objeto de mitos y leyendas desde tiempos inmemorables, pero es importante conocer la verdad para evitar malentendidos y complejos innecesarios.



Uno de los mitos más extendidos es que el tamaño del pene está relacionado con la virilidad y el placer sexual. Sin embargo, según varios sexólogos, el tamaño del pene no es un factor determinante para disfrutar del sexo. Lo importante es saber usarlo y saber satisfacer a la pareja.

Además, existen muchas zonas erógenas en el cuerpo que pueden proporcionar placer sexual, más allá de este órgano.



Otro mito que ha sido desmentido por los expertos es que los hombres afrodescendientes tienen penes más grandes.

Según varios sexólogos, el tamaño del pene no es un factor determinante para disfrutar del sexo. Foto: iStock

No existe ninguna técnica o tratamiento que haya demostrado que aumente el tamaño del pene de manera significativa.

Según han mencionado los expertos, la relación entre el tamaño del pene y la mal llamada raza es un mito sin base científica. El tamaño del pene está determinado por factores genéticos y hormonales, y no por la etnia.



También se ha dicho que el tamaño de este órgano puede aumentar mediante ejercicios o tratamientos.



En ese sentido, profesionales de la salud han tenido que salir a desmentir tal cosa, asegurando que no existe ninguna técnica o tratamiento que haya demostrado científicamente que aumente el tamaño del pene de manera significativa. Lo importante, dicen, es aceptar y querer el propio cuerpo, y no obsesionarse con su tamaño.

Otro mito que ha sido desmentido es que el tamaño del pene está relacionado con el éxito sexual y la satisfacción de la pareja.



De hecho, de acuerdo con sexólogas y las mismas mujeres y hombres de la población general, el tamaño del pene no garantiza el éxito sexual ni la satisfacción de la pareja. Es mucho más clave la comunicación, el respeto y la empatía en la relación sexual.

El tamaño del pene está determinado por factores genéticos y hormonales, y no por la etnia. Foto: iStock

También se ha dicho que los hombres con penes más grandes tienen más probabilidades de ser infieles.



Sin embargo, no existe ninguna relación entre el tamaño del pene y la infidelidad. Esta última es una cuestión de valores y compromiso en la relación, y no tiene nada que ver con el tamaño del miembro masculino.



Algunas personas suelen creen también que los hombres con penes más grandes tienen más orgasmos. Pero el tamaño del pene no está relacionado con la frecuencia o la intensidad de los orgasmos, sino la estimulación adecuada y el conocimiento del propio cuerpo.



Tampoco es cierto que los hombres con penes más grandes tienen más problemas de erección.



La disfunción eréctil, dicen los expertos, está más relacionada con factores como la edad, el estrés, la ansiedad o las enfermedades cardiovasculares.



REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

