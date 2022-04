Cada 11 de abril, el mundo entero conmemora el Día del Parkinson, una enfermedad del sistema nervioso que afecta la movilidad. A nivel mundial, más de 10 millones de personas padecen esta condición.



Esta afección es causada por un desorden crónico y degenerativo de la zona del cerebro que controla el sistema motor. Los síntomas pueden comenzar gradualmente, con un temblor apenas perceptible en una sola mano o en alguna extremidad, pero avanzar gradualmente y afectar las actividades diarias y comunes como comer, bañarse, vestirse, escribir, entre otros.



Además de los temblores, la enfermedad también suele causar rigidez o disminución del movimiento.



Actualmente, se calcula que para 2040 el parkinson será la enfermedad grave más común. También se prevé que superará 12 millones de personas afectadas.



En Colombia, más de 220.000 personas viven con Parkinson. Entre 2016 y 2020, cerca de 148.224 pacientes asistieron a centros médicos, de los cuales el 44 % fueron mujeres y 56 % hombres.



Los síntomas de este mal comienzan lentamente, y por lo general en un lado del cuerpo. Luego afectan ambos lados. Entre ellos se encuentran:



- Temblor en las manos, los brazos, las piernas, la mandíbula y la cara

- Rigidez en los brazos, las piernas y el tronco

- Lentitud de los movimientos

- Problemas de equilibrio y coordinación



A medida que los síntomas empeoran, las personas con la enfermedad pueden tener dificultades para caminar o hacer labores simples. También pueden tener problemas como depresión, trastornos del sueño o dificultades para masticar, tragar o hablar.



No existe un examen de diagnóstico para esta enfermedad. Los médicos usan el historial del paciente y un examen neurológico para diagnosticarlo.



La enfermedad de Parkinson suele comenzar alrededor de los 60 años, pero puede aparecer antes. Es mucho más común entre los hombres que entre las mujeres.



En cuanto al tratamiento cabe aclarar que aún no existe una cura para esta enfermedad; no obstante existen medicamentos y terapias que a veces ayudan a mejorar enormemente los síntomas.



En casos severos se recurre hoy a cirugía y estimulación cerebral profunda (electrodos implantados en el cerebro que envían pulsos para estimular las partes del cerebro que controlan el movimiento) pueden ayudar.



Una de las terapias más avanzadas e innovadoras es la Estimulación Cerebral Profunda (ECP), un sistema de neuroestimulación que envía impulsos eléctricos a áreas específicas del cerebro que controlan los movimientos.



Desde 1993, más de 100.000 pacientes en el mundo se han beneficiado de la Terapia ECP, que está disponible en Colombia hace más de 20 años. El dispositivo es similar a un marcapasos cardíaco que se implanta generalmente debajo de la piel del tórax y de la clavícula (según las necesidades de cada paciente, el cirujano puede implantar el neuroestimulador en el abdomen).



“Cada paciente es diferente, y es indispensable analizar y comprender sus necesidades particulares a la hora de seleccionar una opción de tratamiento. En general, la Estimulación Cerebral se recomienda a quienes han tenido Parkinson por más de 4 años, han tenido efectos secundarios por medicamentos, y/o tienen trastornos del movimiento que no se controlan con fármacos”, explica el doctor Juan Camilo Rodriguez, Neurólogo especialista en Trastornos del Movimiento de la Universidad de Murcia y Coordinador de la Consulta Parkinson y Movimientos Anormales de la Clínica la Misericordia Internacional de Barranquilla.



Según estudios clínicos, el 87 % de los pacientes presentan mejores resultados motores tras 12 meses de evaluación. Otros estudios muestran que las personas mejoran progresivamente y mantienen la función motora durante al menos 5 años.

