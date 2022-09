No podemos desconocer que el corazón es el órgano más importante del cuerpo porque trabaja sin descanso las 24 horas del día bombeando 5 litros de sangre por minuto para que el organismo funcione correctamente.



El doctor Luis Moya, Jiménez, cardiólogo y presidente de la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión explica que para mantener sano el corazón es vital conocer cuáles son esos factores de riesgo.



“Los factores de riesgo son cualquier característica o circunstancia detectable de una persona o un grupo que se asocia con un aumento en la probabilidad de desarrollar una enfermedad. Ejemplo, los rayos solares y el cáncer de piel, o el cigarrillo y el cáncer de pulmón, factor = elemento circunstancia, riesgo = posibilidad de que aumente” dice el experto.



Adicionalmente asegura que los factores de riesgo los podemos dividir en principales y secundarios. Los principales son factores cuya intervención en el riesgo de sufrir una enfermedad se ha comprobado y los secundarios pueden elevar el riesgo de sufrir esa enfermedad. Cuantos más factores de riesgo tenga una persona, más probabilidad tiene de sufrir la enfermedad.



Algunos factores de riesgo pueden cambiarse, tratarse o modificarse y otros no. Entre más controlemos estos factores, menos riesgos de enfermedad.

Factores de riesgo

La hipertensión arterial:



La (HTA) es la elevación de los niveles de la presión arterial por encima de los límites lo que aumenta el riesgo cardiovascular. Es una enfermedad crónica y asintomática pero fácil de detectar. Sin embargo, tiene complicaciones graves y letales si no se trata a tiempo. Trae consigo el riesgo de sufrir un ataque al corazón, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardiaca o renal. La presión arterial puede variar según la actividad física y la edad. No debe estar por encima de 140/ 90; lo ideal es tenerla en 120/ 80 mhg.



Diabetes:



La diabetes es una enfermedad crónica muy frecuente en Colombia y el mundo. Es metabólica, es decir, tiene que ver con la transformación de los alimentos en energía para las actividades diarias que debemos desempeñar. Según la Asociación Americana del Corazón el 80% por ciento de los diabéticos mueren de algún tipo de enfermedad cardiovascular.



Colesterol:



El colesterol es una sustancia que está presente en nuestro organismo y es necesaria para la formación de células, de algunas hormonas, de la bilis y del tejido nervioso.

Sin embargo, cuando los niveles de colesterol en la sangre son altos puede aparecer hipercolesterolemia, factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares.



EL 70% lo produce nuestro hígado y el resto casi el 30 por ciento del colesterol se obtiene adicionalmente de alimentos de origen animal (huevos, carne, productos lácteos ETC) o de grasas saturadas o trans, que en su mayoría están en alimentos procesados.



Cuando se tiene alto el colesterol (LDL) o malo, se acumula en las paredes de las arterias formando una placa e iniciando su obstrucción llamada ateromatosis, y cuando esto ocurre en las arterias del corazón, las coronarias, se produce el infarto cardíaco.



Obesidad y sobrepeso:



Para saber si usted es obeso debe medir su índice de Masa Corporal (IMC) que debe ser igual al peso en kilogramos sobre el cuadrado de la talla en metros (peso/talla).



Ejemplo:



Altura: 165 cm (1,65 m)

Peso: 68 kg

Cálculo: 68 ÷ 1,652 (2,7225) = 24,98



Si su (IMC) es igual o sobrepasa los 30 KG/MT2 se considera obeso. Si es superior a 40Kg/MT2 obesidad mórbida y tiene mayor riesgo de desarrollar enfermedades como hipertensión arterial, enfermedad coronaria, diabetes mellitus y resistencia a la insulina.



Tabaquismo:



La nicotina, el alquitrán y el monóxido de carbono, eleva la frecuencia cardiaca, endurece las arterias, produce irregularidades del ritmo cardiaco, y aumenta la obstrucción de las arterias del corazón y vasos periféricos que irrigan los brazos y las piernas, sin mencionar su relación directa con el cáncer pulmonar.



Sedentarismo:



Hacer ejercicio quema calorías para mantener un peso saludable, ayuda a bajar los niveles de colesterol y de presión arterial, fortalece el músculo cardiaco y disminuye la frecuencia cardiaca, por eso las personas inactivas tienen mayor riesgo de un ataque cardiaco que aquellas que hacen un ejercicio regular.



Sexo:



Las hormonas nos hacen diferentes. Los estrógenos protegen a las mujeres de enfermedad cardiaca hasta la menopausia, pero de ahí en adelante es similar el riesgo que el de los hombres, pero es más grave cuando se presenta en las mujeres.



Edad:



El envejecimiento es un riesgo para la estructura cardiovascular, aproximadamente 4 de cada 5 muertes se deben a enfermedades cardiacas en mayores de 65 años.



Herencia:



Los factores de riesgo como la hipertensión, diabetes, obesidad pueden transmitirse de una generación a otra. El aumento de colesterol puede ser también por herencia, y si algún familiar, padre, hermano o tío sufrió de una patología cardiaca, el riesgo es mayor que en aquellos que no lo tienen. Hay factores que no son por genes, pero en el entorno familiar nos lo enseña, hábitos de comida, ejercicio, estrés etc.

