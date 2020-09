Las promesas que le debe hacer a su corazón para mantenerlo saludable

Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de muerte en el mundo: 19,7 millones de personas murieron en 2018 por estas causas, según el informe de la Organización Mundial de la Salud.

El presidente de la Fundación Colombiana del Corazón, Jaime Calderón Herrera, considera que la mayoría de los factores de riesgo que agravan esta situación se pueden eliminar si se genera conciencia en la población sobre la importancia de incluir en la vida cotidiana comportamientos de cuidado.



Con este objetivo, la Fundación Colombiana del Corazón desarrolló una estrategia avalada por la Federación Mundial del Corazón (WHF) que se basa en que la gente, sin importar el sexo o la edad, cumpla estas promesas que han demostrado disminuir el riesgo cardiovascular. Sobre todo desde hoy, cuando se celebra el día mundial del corazón.



Movimiento

Es clave caminar más pasos al día para decidirse a ser más activos y lograr asegurarse de estar en movimiento.

Organizaciones saludables

Hacer al menos una reunión de trabajo de pie puede ayudar mucho a su circulación de sangre. Encuentre entornos de trabajo donde pueda tener comportamientos que permitan aprender conductas saludables en la vida laboral.

Cuidado en vacaciones

Se recomienda dormir las mismas horas que cuando no se está en vacaciones y comer igual el sábado y el domingo que el resto de la semana. No puede pasar que se haga todo bien durante la semana y que los compromisos cambien diametralmente los fines de semana o en vacaciones. Los días de descanso no pueden ser para excesos.

Vitamina N

Programar un paseo a un parque verde todos los fines de semana puede ser muy útil. La naturaleza puede disfrutarse de manera gratuita. Los beneficios terapéuticos del contacto con los entornos verdes son múltiples.



Conciencia plena

Sonreír al saludar, cuando se pide un favor y cuando se dan las gracias es importante. Estar aquí y ahora cuida la salud del corazón y está demostrado que ponerle más sonrisas al día ayuda a que el corazón tenga una mejor condición.

Pensar de forma positiva

Es bueno procurar tener pensamientos positivos sobre la gente y las situaciones. Se ha demostrado que los pensamientos negativos afectan las paredes de las arterias.

Aprenda a comer

Se recomienda comer más frutas y verduras frescas todos los días para lograr beneficiarse del aporte de fibra, vitaminas, de potasio y magnesio que previenen afectaciones cardiacas.

Cuidado de la mujer

Se recomienda que las mujeres programen una visita al médico, aunque sea una vez al año. Es vital para evitar la automedicación, pero especialmente para hacer seguimiento oportuno de los factores de riesgo, pues cada vez la enfermedad cardíaca está más cerca de las mujeres.



Espacios libres de humo

Evite afectar con su humo a los demás. Lo mejor es dejar de fumar, pero si insiste en hacerlo, debe estar seguro de no afectar a otros, especialmente a sus seres queridos, quienes están más cerda de usted.

Otras promesas:

Tomarme la presión arterial cada seis meses. Mirar los árboles y escuchar los sonidos de la naturaleza. Sonreír al saludar, cuando pida un favor y cuando dé las gracias. Ver televisión máximos dos horas al día. Visitar al médico, por lo menos una vez al año. Hacer un paseo a un parque verde cada fin de semana. Tener contacto con la naturaleza en vacaciones. Hacerse un perfil lipídico (colesterol y triglicéridos) anual. Preferir las escaleras al ascensor. Poner atención plena en sus comidas. Solo se va a dedicar a distinguir los sabores. Pararse del escritorio cada hora y hacer tres minutos de estiramientos. Moderar el alcohol y evitar las sustancias psicoactivas. Meditar 20 minutos al día. Mantener espacios impecables, limpios y sin desorden. Evitar el humo del tabaco. Levantarse temprano y mirar el amanecer cada mañana. Hacer al menos una reunión de trabajo de pie. Evitar redes sociales y el internet tres horas al día. Eliminar las gaseosas. Escuchar a todos sin prevenciones y sin prejuicios. Dormir las mismas horas los fines de semana que los demás días. Disminuir los fritos a solo uno en la semana. Desayunar todos los días. Dejar de fumar. Leer una hora al día. Tener pensamientos positivos sobre la gente y las situaciones. Contestar el teléfono siempre de pie. Comprar una planta para cuidarla. Comer más frutas y verduras todos los días. Caminar más pasos al día. Bajar la sal en la preparación de sus comidas. Aumentar el agua a cinco vasos cada día. Dormir de siete a ocho horas todos los días. Planear ser activo en vacaciones. No tomar jugos con azúcar.

