Los niños, los grandes olvidados en la epidemia de VIH

El año pasado cerca de 320.000 niños y adolescentes se infectaron de VIH en todo el mundo, con lo que ya son 2,8 millones los menores de edad que viven con el virus, según dio a conocer un nuevo informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).



“Los niños se están quedando atrás en la lucha contra el VIH y los esfuerzos de prevención y tratamiento para ellos siguen siendo de los más bajos entre las poblaciones clave. A pesar de algunos avances, persisten profundas disparidades regionales entre todas las poblaciones, especialmente para los niños”, advierte el informe.



Solo un poco más de la mitad de los niños infectados en todo el mundo tenían acceso a tratamientos esenciales contra el VIH, lo que se encuentra muy por detrás de la cobertura tanto para las madres (85 por ciento) como para los adultos en general (62 por ciento). Producto de ello, casi 110.000 niños murieron de sida en el 2019.



Según Unicef, la cobertura pediátrica del tratamiento antirretroviral es más alta en Oriente Medio y África del norte, con un 81 por ciento, seguida de Asia meridional (76 por ciento), África oriental y meridional (58 por ciento), Asia oriental y el Pacífico (50 por ciento) y África occidental y Central (32 por ciento). En América Latina y el Caribe solo el 46 por ciento de los niños diagnosticados con este virus recibe su tratamiento. Estos datos se revelaron de cara al día mundial de la lucha contra el VIH/sida, que tiene lugar cada primero de diciembre.

“Incluso, mientras el mundo lucha contra una pandemia, cientos de miles de niños continúan sufriendo los estragos de la epidemia del VIH. Todavía no existe una vacuna contra el VIH y los niños aún se infectan a un ritmo alarmante y siguen muriendo de sida”, anotó la agencia de la ONU.



Lo grave de todo esto es que las estadísticas reveladas son de antes de la pandemia de covid-19, que, como se sabe, ha interrumpido los servicios vitales de tratamiento y prevención de esta y otras enfermedades, por lo que a juicio de la directora ejecutiva de Unicef, Henrietta Fore, “ahora muchas más vidas están en riesgo”.



VIH y covid-19

En el informe de Unicef se deja en evidencia que la pandemia de covid-19 ha exacerbado aún más las desigualdades en el acceso a servicios esenciales contra el VIH para niños, adolescentes y madres embarazadas en todo el mundo.



De hecho, en una encuesta reciente de Unicef en 29 países prioritarios para el VIH, uno de cada tres respondió que la cobertura de servicios es aproximadamente un 10 por ciento menor en comparación con las cifras antes de la pandemia.



“Entre abril y mayo, coincidiendo con medidas de confinamiento parciales y totales, el tratamiento pediátrico del VIH y las pruebas de carga viral en niños en algunos países disminuyeron entre un 50 y un 70 por ciento, y el inicio de nuevos tratamientos disminuyó entre un 25 y un 50 por ciento”, subraya el documento.



De manera similar, también se informó que los partos en los centros de salud y el tratamiento materno se habían reducido entre un 20 y un 60 pro ciento, las pruebas del VIH maternas y la iniciación de terapia antirretroviral disminuyeron entre un 25 y un 50 por ciento, y los servicios de pruebas infantiles disminuyeron aproximadamente un 10 por ciento.



Onusida alertó la semana pasada que unas 100.000 muertes adicionales por VIH podrían ocurrir en el mundo entre 2020 y 2022 por los efectos de la pandemia.



En ese sentido, Unicef instó a los gobiernos a proteger, mantener y acelerar el progreso en la lucha contra el VIH infantil mediante el mantenimiento de los servicios de salud esenciales y el fortalecimiento de los sistemas de salud.

En Colombia

En el país, según los datos más recientes de la Cuenta de Alto Costo (CAC), los casos reportados de personas con VIH se han incrementado en los últimos años, pasando de 82.856 en el 2017 a 123.490 durante en el 2020. El último reporte incluyó 12.528 casos nuevos de VIH, lo que corresponde a una incidencia estimada de 25,36 por cada 100.000 habitantes. Con respecto a la mortalidad durante el periodo, se reportaron 1.626 casos fallecidos.



“Este panorama nos muestra que, si bien el país ha realizado un esfuerzo especialmente en la cobertura de tratamientos antirretrovirales, es necesario intervenir en la búsqueda de los casos y en el logro de la supresión viral”, afirma en un comunicado la CAC.



Según Onusida, en el 2019 se calculaba en 200.000 el número total de personas viviendo con VIH en Colombia. De ellas, el 60 por ciento (120.000) conocía su estatus y en ese grupo unas 89.000 (45 por ciento del total de infectados estimados) estaban en terapia de antirretrovirales. Esta agencia de las Naciones Unidas no reporta datos específicos de menores de edad.



Sin embargo, con base en casos reportados, la CAC indica que a enero pasado había 1.399 menores de edad con VIH y el año pasado hubo 182 nuevos casos y cuatro fallecimientos.



Por eso, en Colombia la pandemia también ha generado preocupación por el seguimiento que puedan estar recibiendo los menores de edad. Terri Ford, vocera de AIDS Healthcare Foundation (AHF), organización mundial que trabaja con personas que viven o están afectadas con VIH/sida, afirma que “el covid-19 ha capturado, y con razón, la atención de la agenda mundial, pero no debemos olvidar la pandemia que ha estado asolando a la humanidad más de tres décadas, el sida, que todavía afecta a millones de personas en todo el mundo”.



Diana Paola Durán, vocera de la Fundación Eudes, coincide en esta realidad y señala que durante los tiempos de pandemia los niños y adultos con VIH que atienden han presentado y enfrentado barreras de acceso para la atención, aunque no se han cuantificado.

UNIDAD DE SALUD