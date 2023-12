Día Mundial de la Lucha Contra el Sida: cinco mitos comunes sobre esta enfermedad

El VIH siempre ha estado envuelto en desinformación y estigma en el transcurso de los años. La médica obstetra, ginecóloga y especialista en enfermedades infecciosas reproductivas, Oluwatosin Goje, brindó algunos conceptos comúnmente erróneos sobre el VIH y cómo quienes viven con él aún pueden llevar vidas muy satisfactorias y productivas.



De acuerdo con la experta ginecológica, el VIH, cuando no se trata, causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Este virus ataca el sistema inmunológico dificultando la lucha del cuerpo contra infecciones y cáncer.



Esto ocurre porque el virus infecta y mata las células T, las células que ayudan a

proteger al cuerpo de las enfermedades.



Según Goje, una persona al ser diagnosticada con VIH no significa automáticamente que una persona tenga SIDA. Se necesitan unos 10 años para que el VIH no tratado se convierta en SIDA. La única manera de saber si tienes VIH es haciéndote la prueba de anticuerpos.

Mitos que se tienen sobre el VIH

Gran parte del estigma que rodea al VIH proviene de información errónea o de personas que no comprenden completamente cómo este virus afecta al cuerpo.



"La vergüenza nos impulsa a ocultar, y al esconder algo, generalmente, nos dificulta

superarlo. Se ha invertido significativamente en investigación, y la mayoría de los

tratamientos contra el VIH son menos tóxicos, generan menos efectos secundarios y promueven un mayor cumplimiento”, aseguró la Dra. Goje que es muy consciente de los mitos que circulan sobre el VIH.



Asimismo, ella comparte algunos de los que se escuchan comúnmente.

El primer mito que comparte es que el VIH solo afecta a determinadas orientaciones sexuales, sin embargo, señaló que cualquier persona puede contraer el VIH.



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los comportamientos y condiciones que ponen a las personas en mayor riesgo de contraer el VIH incluyen:

Relaciones sexuales anales o vaginales sin protección.

Tener otra infección de transmisión sexual (ITS) como sífilis, herpes, clamidia, gonorrea y vaginosis bacteriana.

Compartir agujas, jeringas y otros equipos de inyección y soluciones de drogas contaminadas al inyectarse drogas.

Recibir inyecciones, transfusiones de sangre y trasplantes de tejidos inseguros.

Lesiones accidentales por pinchazos con agujas, incluidas aquellas entre

trabajadores de la salud.

Procedimientos que implican cortes o perforaciones sin esterilizar.

Tener relaciones sexuales en estado de ebriedad también puede ponerlo en riesgo de contraer el VIH.

El segundo mito que señaló es que se cree que el VIH afecta el parto y la fertilidad.

La profesional enfatizó que no afecta la fertilidad ni el parto, especialmente en el caso de las mujeres que reciben un tratamiento apropiado y adecuado.



Sin embargo, señaló que no tomar los medicamentos durante el embarazo puede provocar transmisión de madre a hijo (MTCT). "Las personas embarazadas que viven con VIH deben continuar con el tratamiento o los medicamentos recomendados. Cuando la carga viral de la madre es indetectable, hay menos del 1% de posibilidades de infectar al bebé”, afirmó la Dra. Goje.

Uno de los mitos que se tiene es que el VIH afecta la fertilidad o el parto. Foto: iStock

Relaciones en pareja

Otro mito que existe es que si se está tomando PrEP, no se necesita usar condones.

Según Goje, “la PrEP no disminuye el riesgo de otras ETS. Por eso debemos seguir abogando tanto por la PrEP como por el uso constante y correcto de los condones”, explica el Dr. Goje.

También enfatizó que no es veraz de que si ambos miembros de la pareja son VIH positivo no hay necesidad de condones.

Aclaró que esto no es cierto en absoluto. Las personas que viven con VIH aún pueden estar en riesgo de contraer otras enfermedades de transmisión sexual (ETS).

El preservativo debe usarse cada vez que se tenga relaciones sexuales. Foto: iStock

El uso de medicamentos

Un último mito que señaló la experta es que los medicamentos contra el VIH pueden curarlo. Ella explicó que los medicamentos para este virus también se conocen como terapia antirretroviral (TAR).



No cura el VIH, pero cuando se toma según lo prescrito, el TAR puede reducir la cantidad del virus en el cuerpo. Los CDC dicen que la mayoría de las personas pueden controlar el virus en seis meses. Otra cosa a tener en cuenta es que el TAR no impedirá la transmisión de ETS o ITS.

Goje sugirió que la educación sobre el VIH es fundamental para eliminar el estigma. Ella dijo que "cuando la gente sepa más, estará menos dispuesta a avergonzar a quienes viven con el virus y será más probable que brinde apoyo y aliento".

