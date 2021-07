Un cáncer en los huesos de los niños que se puede tratar

El 13 de julio se conmemora el Día Internacional del Osteosarcoma, un tipo de cáncer que ocurre con mayor frecuencia en niños y jóvenes. Y con el fin de informar y concientizar a la población al respecto, la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica (Achop) está alertando sobre la importancia de detectar a tiempo y así mejorar el pronóstico de la enfermedad y, con ello, contribuir a salvar la vida de muchos niños.



Entre los diferentes tipos de cáncer en niños, el más frecuente en los huesos es el osteosarcoma, explica el doctor Agustín Contreras Acosta, presidente de la Achop.



Este tipo de cáncer es extremadamente raro antes de los cinco años de edad, siendo mucho más frecuente en adolescentes y adultos jóvenes. Representa el 2 por ciento de todos los tipos de cáncer en menores de 15 años y el 4 por ciento entre los 15 y los 19 años, según cifras de Achop.



Alerta a los síntomas

La principal manifestación clínica del osteosarcoma es el dolor en alguna extremidad, aunque no se tenga antecedente de trauma. Puede cursar con aumento de volumen de la zona afectada. Las ubicaciones más frecuentes son cerca de la rodilla y en el brazo.



A medida que avanza, la enfermedad se asocia a limitación funcional y puede tener fractura patológica. La recomendación siempre es que estos protocolos de diagnóstico y tratamiento los atiendan los médicos especializados y con experiencia en el manejo de este tipo de cáncer.

El osteosarcoma representa el 2 por ciento de todos los tipos de cáncer en menores de 15 años. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / EL TIEMPO

Diagnóstico

Las imágenes diagnósticas que se pueden realizar antes de la biopsia son radiografía, tomografía computarizada y resonancia magnética; sin embargo, el diagnóstico definitivo se realiza con biopsia y estudio de patología. Es importante que la biopsia la realice un cirujano con experiencia en cáncer de hueso.



Algo importante de advertir es que “la forma como se realiza la biopsia influye en el tipo de cirugía que se realiza después para extirpar el tumor”, explica Contreras Acosta, hematooncólogo pediatra. De igual manera, el especialista advierte que el sitio más frecuente de metástasis son los pulmones.

Tratamiento

'Cáncer’, una palabra que pronunciada en un consultorio médico suscita todo tipo de incertidumbres y, por supuesto, cambios importantes en la vida y los hábitos de la persona que es diagnosticada. Pero cuando hablamos de cáncer infantil, el tema requiere un manejo aún más específico y ocupa la agenda de todo el grupo familiar; en muchos casos, por ejemplo, además del tratamiento elegido, se necesita apoyo psicológico al niño y a sus padres. En general, el grupo terapéutico es más amplío en estos casos.



A inicios de 1970, la posibilidad de curación del osteosarcoma no era mayor de 20 por ciento y la cirugía radical era la única arma terapéutica. Pero, por fortuna, la ciencia médica ha avanzado y en los últimos años, con los protocolos actuales, que incluyen cirugía y quimioterapia, la sobrevida se ha incrementado: de diez pacientes se curan siete.



No obstante, el diagnóstico tardío empeora el pronóstico, el cual está directamente relacionado con el número y tamaño de metástasis. Cuando hay metástasis, la sobrevida es del 20 por ciento (de diez pacientes se curan dos).



“Los médicos buscamos en primera medida la curación de la enfermedad, y el segundo objetivo es el salvamento del miembro afectado”, dice el especialista, y agrega que antiguamente la mayoría de los pacientes requerían amputación, pero hoy, gracias al avance de las técnicas y los protocolos de quimioterapia, en la gran mayoría de los pacientes se realiza cirugía de salvamento, que incluye varios procedimientos quirúrgicos que buscan resecar el tumor maligno y, en algunos casos, reconstruir la extremidad con un aceptable resultado oncológico, funcional y estético.



En muchos países, el cáncer es la segunda causa de muerte en niños mayores de un año, superada solo por los accidentes. A diferencia del cáncer en adultos, que permite hacer prevención primaria, como dejar de fumar para el cáncer de pulmón, en los niños lo más importante es realizar un diagnóstico temprano de la enfermedad: es el mensaje clave en el que insiste la Achop.



