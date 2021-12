Inicia la temporada navideña con el Día de las velitas, una celebración propia de la cultura colombiana que reúne a las familias e 'inaugura' las festividades de fin de año. Con ello, también inicia la época con mayor número de personas quemadas en el país.



Accidentes caseros con líquidos hirviendo, aceites calientes, la mala manipulación de las velas o el uso indebido de la pólvora, son algunas de las causas más comunes por las que llegan las personas a la Unidad de Quemados de los hospitales colombianos.

Sin embargo, la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva (SCCP) resalta que las quemaduras no son accidentes, sino "eventos que se pueden prevenir".



Por lo tanto, aconseja ser cuidadosos y poner especial atención a pequeños detalles que pueden hacer la diferencia. Por ejemplo, en el caso de la cocina, revisar que el mango de las ollas quede hacia atrás y colocarles mallas protectoras, no abrir demasiado las llamas de la estufa y asegurar las tapas de las ollas, son algunas de las recomendaciones.



Además, hay que maximizar las medidas de cuidado cuando hay niños, si bien los pequeños pueden participar de las preparaciones navideñas, es importante que siempre lo hagan bajo la vigilancia de un adulto responsable, que les guíe y proteja.

Nunca, bajo ningún motivo, deje objetos peligrosos o con sustancias calientes al alcance de los niños. Foto: iStock

Por supuesto, ni los menores de edad, ni los adultos deben manipular la pólvora, pues no es inofensiva y, por el contrario, puede causar graves lesiones e, incluso, destrucción del tejido.

¿Qué hacer ante una quemadura?

La principal recomendación es acudir al centro asistencial más cercano, no se aplique ningún producto, independientemente del tamaño de la quemadura, es un médico quien debe valorarla.



Lavar con agua fría durante 10 minutos es clave para enfriar la piel y disminuir el dolor y el daño. Foto: iStock

"Las heridas pequeñas también pueden ser fatales si ocasionan infección, pues esta puede llevar a la sepsis y al daño de múltiples órganos", explican los expertos de la SCCP.



Las quemaduras son traumatismos con grados de profundidad, por tanto, su manejo debe ser guiado por un especialista, quien determine la gravedad y el tratamiento a seguir.



Una vez entendido este punto, así debe actuar ante una quemadura, mientras va camino a urgencias:



1) Conserve la calma y ayude al paciente a manejar el estrés de la situación

2) Coloque la zona afectada debajo de un chorro suave de agua fría, no frote

3) Retire accesorios como las pulseras, los anillos o relojes que pueden comprimir o retener el calor

4) Si hay alguna prenda o elemento incrustado no los despegue, cubra la zona con una toalla o compresa fría



Acuda de inmediato al hospital, "no espere a que pase el festivo, entre más se demore en iniciar el tratamiento hay más riesgo de deshidratación y de complicaciones", concluyen los expertos del SCCP. ​



Recuerde que ante cualquier emergencia puede comunicarse con la línea nacional 123. O, si es el caso, puede llamar a la línea de protección a niños, niñas y adolescentes 141.

¿Qué no debe hacer?

No aplique ningún tipo de remedio casero: "Los aceites, el café, el aloe vera y la pasta dental, entre otras, pueden ser perjudiciales y empeorar la evolución de las quemaduras", manifestó la cirujana plástica Patricia Gutiérrez de Reyes, en un artículo publicado en este medio en 2016.



Tampoco toque la zona afectada, ni reviente las ampollas porque puede infectarse.

