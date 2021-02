Llamado para que los pacientes de cáncer sigan sus tratamientos

Una realidad que ha dejado la pandemia es que los pacientes con cáncer han descontinuado los tratamientos por miedo a contagiarse de covid-19, tal como han revelado encuestas en Colombia y el mundo. Y otra verdad es que el cáncer no da espera y los especialistas han prendido las alarmas para que se retomen las consultas, las quimioterapias y los medicamentos que salvan vidas.

El 4 de febrero, como cada año, el mundo recuerda nuevamente que el cáncer no da tregua. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un tercio de las muertes se debe a los cinco principales factores de riesgo: índice de masa corporal elevado, ingesta reducida de frutas y verduras, falta de actividad física y consumo de tabaco y de alcohol.



Y según datos de la Cuenta de Alto Costo (CAC), en Colombia hay 275.348 personas diagnosticadas con cáncer para el último periodo analizado (2 de enero de 2017 al 1.º de enero del 2018). Durante este periodo se reportaron 37.630 casos nuevos y 19.814 personas con diagnóstico de cáncer que fallecieron. El cáncer de mama, tumores en la piel y cáncer de próstata fueron los más frecuentes en Colombia en ese periodo.



Del total de casos, 173.494 son mujeres con una edad media de 59 años y 101.854, hombres con una edad media de 63 años. Los tipos de cáncer con mayor número de casos reportados en las mujeres fueron cáncer de mama, de cuello uterino y de glándula tiroides. En los hombres, los cánceres más frecuentes fueron de próstata, de piel y de colon y recto.



Pero, además de estas cifras alarmantes, una gran preocupación existe hoy entre hematólogos y oncólogos, porque muchos pacientes por miedo a la pandemia han decidido abandonar sus tratamientos a sabiendas de que el cáncer no da espera.



Carlos Castro, director científico de la Liga Contra el Cáncer, afirma: “Nos hemos dado cuenta de que, efectivamente, por el temor al contagio por covid-19 los pacientes con cáncer están acudiendo menos a sus exámenes de rutina, lo que ha llevado a un incremento de cáncer avanzado en varias zonas el país”.

Temor de los pacientes

Castro señaló que “la gente tiene temor a los diagnósticos, y esto preocupa mucho porque podemos intuir que va a haber un incremento del número de pacientes con estado de cáncer avanzado y las probabilidades de curación son menores”.



Dijo, además, que “al principio de la pandemia el mensaje era ‘no salgan de sus casas’, y hoy en día nos toca decir que hay que salir para cuestiones de salud, porque el cáncer no respeta que haya covid”.



Así lo confirmó también la sexta encuesta del Observatorio Interinstitucional de Cáncer de Adultos (Oica), revelada a finales del 2020 con base en las preguntas hechas entre enero y octubre de este año a 535 personas diagnosticadas con cáncer de todas las edades, 19 regiones y pertenecientes a organizaciones.



Ese estudio encontró serias barreras de acceso para estos pacientes, que podrían ser mayores teniendo en cuenta que en medio de la coyuntura de la pandemia los encuestados confesaron sentir temor de continuar con sus tratamientos en centros asistenciales por riesgo de infectarse con el nuevo coronavirus.

Covid-19, un desafío

Un estudio presentado en el Congreso Virtual de la Sociedad Europea de Cáncer destacó hasta qué punto el covid-19 ha supuesto un desafío para la organización y prestación de cuidados a los pacientes con cáncer. Las respuestas se obtuvieron de centros de oncología médica de 18 países. El 60,9 por ciento informó que la actividad clínica se redujo en el pico de la pandemia, mientras que casi dos de cada tres (64,2 por ciento) citaron el tratamiento insuficiente como una preocupación importante y otro 37 por ciento auguró reducciones significativas en los ensayos clínicos este año.



El autor del estudio, Guy Jerusalem, especialista del Centro Hospitalario Universitario Sart Tilman (Bélgica), dijo: “El covid-19 ha tenido un gran impacto en la organización de la atención a los pacientes, en el bienestar de los cuidadores y en las actividades de los ensayos clínicos. Existe el riesgo de que se retrase el diagnóstico de nuevos casos y de que se diagnostique a más pacientes en etapas más avanzadas de la enfermedad”.



Y mientras tanto, Castro dice que el cáncer sigue haciendo estragos en el cuerpo. “No queremos que haya un tsunami de pacientes de cáncer avanzado porque la gente no consultó a tiempo, y esto es lo que nos puede pasar muy pronto”, afirma el especialista.



El problema no es solo local. Los oncólogos desde México hasta Argentina se han dado cuenta de que esta situación se ha agudizado. “Esta es una voz de alerta que lanzamos para que los pacientes entiendan que el cáncer no da espera, que hay que ir a las citas, respetando todos los protocolos de seguridad; que hoy están en todos los hospitales porque el cáncer no respeta que haya covid-19 y esto puede pasarnos una cuenta de cobro bastante alta”, concluye Castro.

Tenga en cuenta las recomendaciones

Lo más importante, según el oncólogo Carlos Castro, es que el paciente tenga comunicación constante con el médico tratante para determinar el plan de acción que sea más adecuado y conveniente. Puede que esto implique consultas médicas virtuales, vía telefónica o por internet, sin necesidad de acudir en persona.



Muchas clínicas y centros de quimioterapia han impuesto cambios para que los pacientes con cáncer acudan con seguridad. Entre estos cambios están las pruebas de covid-19 previas a su consulta, siguiendo las indicaciones adecuadas de distanciamiento en la sala de espera y en los sitios de administración de quimioterapia, espaciando las consultas para limitar el número de personas en las salas. Siempre con tapabocas y limpiando las superficies con frecuencia.

