La enfermería es una labor vocacional, relacionada en su gran mayoría de la historia a la mujer. Se conoce que las personas que eligen dedicar su vida a cuidar y ayudar a los demás con su salud cumplen una función importantísima en la sociedad, pues según los expertos, esta profesión no solo se dedican a atender la parte física de los enfermos, sino que también les aportan un gran apoyo psicológico por su compañía en momentos tan difíciles.



Por esta labor tan ardua y compleja, en Colombia todos los 12 de mayo se conmemora la figura de las enfermeras, debido a que fue promovido por el Consejo Internacional de Enfermería y se celebra este día en todo el mundo gracias a Florence Nigftingale, quien es considerada como la fundadora de la enfermería moderna.

La enfermería tiene como objetivo el poder valorar, identificar y actuar frente a las necesidades de la salud. Foto: iStock

La figura del enfermero o enfermera, como se dijo anteriormente, se relaciona directamente con el género femenino, ya que a lo largo de la historia, se han conocido casos en que estas destacan por sus labores y sus esfuerzos, por ende que mejor que rendir un tributo a esas enfermeras que con su entrega y amor por la profesión salvaron más de una vida.

Cinco enfermeras que han hecho historia por sus esfuerzos al querer salvar miles de vidas



Florence Nightingale (1820-1910)

Esta enfermera es considerada como la fundadora de la enfermería moderna, así como la primera teórica de la profesión. Su trabajo no tuvo continuidad en otras enfermeras hasta pasados más de 100 años.



Aparte de su legado, dejó dos artículos muy importantes para esta profesión, estas son: “Notas sobre enfermería” publicado en 1852 y “Notas sobre hospitales” publicado en 1859. Estos a día de hoy siguen siendo fundamentales para el desarrollo de los estudiantes que sueñan con salvar vidas.



Esta mujer también se distingue por ser creadora de una escuela de enfermería y por todos sus actos llegó a ser inspiración para el fundador de la Cruz Roja, Henri Dunant.

Irena Sendler (1910-2008)



Irena Sendler era una enfermera de origen polaco. Foto: Captura de pantalla.

Irena se considera como otra gran y longeva enfermera de toda la historia. Desde que comenzó a practicar esta vocación la puso por delante de todo.



Como aspecto a resaltar en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, Sendler arriesgó su vida para ayudar a más de dos mil quinientos niños judíos a escapar de la muerte de los famosos campos de concentración. Además, elaboró listas para que no se perdieran sus identidades.



Fue candidata al Nobel de la Paz en 2007, pues siempre fue reconocida como Justa entre las Naciones y Dama de la Orden del Águila Blanca en Polonia. Pero su mayor sobrenombre fue ‘El Ángel del Gueto de Varsovia’.

Hildegarde Peplau (1909-1999)

9. Hildegarde Peplau



Famosa enfermera estadounidense por aportar más a la profesión. Publicó en sus años profesionales “Relaciones interpersonales en enfermería” donde explica las bases de su razonamiento, los que constituyen al primer modelo conceptual de la enfermería. Dio varias conferencias sobre este tema y ocupó la presidencia de la American Nurse Associations en 1970-1972.



Fue galardonada con el trofeo ‘Christiane Reimanny póstumo’, el premio más prestigioso de esta profesión. Su principal aporte a este ámbito fue en el campo de la salud mental, algo que en la actualidad está teniendo mucha más importancia.

Virginia Henderson (1897-1996)

Virginia, en su época de enfermera, le surgieron muchas preguntas por qué se cuestionaba a la hora de definir sus funciones de enfermería y la situación jurídica de esta.



Entre sus publicaciones más destacadas está “The principles and practice of nursing” (1955) donde se encuentra por primera vez una definición óptima sobre la enfermería. También por medio de su artículo “The nature of nursing” (1966) ayudó a identificar las 14 necesidades básicas del ser humano y tres niveles de relación entre la enfermera y el paciente.

Mary Mahoeny (1845-1926) Boston, EEUU.



Mary es una de las primeras enfermeras Afroamericana en la historia. Foto: Captura de pantalla Youtube: Fleetwood- Jourdain Theatre.

Mahoney es considerada como la primera enfermera afroamericana, profesional y activista de los derechos civiles de la mujer. En 1908, esta mujer fue cofundadora de la Asociación Nacional de Enfermeras Graduadas de color (NACGN).



Esta organización, aparte de servir como ayuda a los pacientes, intentó elevar las normas y la vida cotidiana de las enfermeras afroamericanas. Según el portal digital ‘Amir Enfermería’, Mary tuvo una influencia significativa en la eliminación de la discriminación racial en esta profesión, gracias a esto en 1951, esta asociación se fusionó con la Asociación Americana de Enfermeras.

Cómo información adicional se sabe que en Colombia existen muchas mujeres que entregan su vida y tu tiempo para salvar a muchas personas, por esta razón en el 2021 Johana Botero Giraldo, una enfermera colombiana, que se destacó en el exterior, es considerada como una de las más respetadas enfermeras del continente por su destacada labor como profesional en Canadá, debido a que fue galardonada por este país por su participación en el apoyo que ofrece a enfermeros y enfermeras inmigrantes de habla hispana.

