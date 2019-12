Así es la vida de los colombianos en condición de discapacidad

Este martes se celebra el día internacional de las personas en condición de discapacidad, que sirve para visibilizar la realidad y necesidades de una población, según datos oficiales, a corte del 30 de septiembre del 2019, conformada por 1’521.114 colombianos, aproximadamente el 3,1 por ciento del censo nacional.

La mayoría de ellos, de acuerdo con el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD), son mayores de 50 años (59 %), mientras que el 11 % es menor de 19. Y hay tantos hombres como mujeres.



Se puede decir que en Colombia de cada 100 personas mayores de 80 años, 33 están registrados en el RLCPD.



Uno de cada tres colombianos en condición de discapacidad presenta alteraciones del movimiento del cuerpo, las manos, los brazos o las piernas; y uno de cada cuatro tiene alguna afectación del sistema nervioso.



Dicha condición fue ocasionada en el 28,2 por ciento de los casos por algún tipo de enfermedad, mientras que el 10 por ciento achacó su condición a accidentes y el 9 por ciento a factores genéticos o hereditarios.



De lo que más adolece esta población es de no poder caminar, correr o saltar con normalidad (49 por ciento de ellos) y de pensar o memorizar (38 %). Luego vienen otras dificultades, como no percibir bien la luz o distinguir objetos o personas (25 %) y hablar y comunicarse (22 %).



Por tales motivos, la calle (46 %), el transporte público 34 %), los andenes (30 %), los parques (26 %), los paraderos (24 %) y los centros comerciales (20 %) son lugares donde las personas con discapacidad encuentran serias barreras para su movilidad y actividades diarias.

Y por eso mismo, el 41 % de estas personas dijeron requerir ayuda de otros para desenvolverse cotidianamente, atención que reciben en el 88 por ciento de los casos de mano de algún miembro del hogar, pues solo el 5 % logra contratar a un empleado que le asista.



La mitad de ellos (52 %) reside en Bogotá, Antioquia, Valle, Santander y Nariño, aunque en proporción Huila y Sucre tienen las mayores tasas por 100.000 habitantes.



El 13 por ciento de las personas en condición de discapacidad se declaró como víctima del conflicto, sobre todo por afectaciones en el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas, del sistema nervioso y de los ojos.



Y el 4,48 por ciento de toda esta población dijo estar desescolarizados por causa de su discapacidad. Y es que el 83 % de las personas en condición de discapacidad pertenece a los estratos socioeconómicos uno y dos; e incluso el 24 % no tenía agua potable al momento del registro.



Dos de cada tres personas en condición de discapacidad no tienen ningún tipo de ingreso y una de cada cinco recibe menos de $ 500.000 pesos mensuales.



La mayoría de ellos (32 %), valga decir, simplemente no puede trabajar por su propia condición y no cuenta con pensión. Muchos dicen dedicarse a trabajos del hogar (17 %) y oficios varios (15 %) y solo el 11 por ciento declaró estar trabajando, aunque el 71 por ciento de ellos sin ningún tipo de contrato en las áreas de servicio, la agricultura y el comercio.

‘Un reconocimiento de los derechos de esta población’

Según Enrique Estévez, presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación, la discapacidad forma parte de la condición humana; al punto que casi todas las personas sufrirán algún tipo de discapacidad transitoria o permanente en algún momento de su vida y especialmente cuando se llega al envejecimiento donde se experimentan dificultades crecientes en el funcionamiento.



Estévez señala que la normatividad en Colombia contempla una diversidad de leyes y decretos que estipulan la atención, protección, la inclusión, entre otras, de las personas que padecen diferentes tipos de discapacidad; o que definen lineamientos integrales de política para su atención.



“Desafortunadamente encontramos que a pesar de que existe legislación a favor de los derechos de las personas con discapacidad, el goce efectivo de la salud, la educación, el empleo, el transporte y la accesibilidad es mínimo. Es una población que presenta analfabetismo, un alto porcentaje no se encuentra afiliado al sistema de salud y en el mercado laboral las oportunidades para esta población son escasas”, apunta el experto.



Y con respecto al transporte y accesibilidad, entendida esta última como señalización, movilidad y comunicación, aún se encuentran muchas barreras arquitectónicas, explica el especialista.



“Se requiere que el país avance en el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, para evitar toda clase de discriminación y marginación garantizando una mejor calidad de vida para todos y se dé un empoderamiento mayor a las personas con discapacidad y la comunidad en general”, remata.

