505: los datos detrás del día con más muertes reportadas por covid-19

El tercer pico de la pandemia en Colombia sigue sin llegar a su techo. Por segundo día consecutivo el país marcó récord de víctimas mortales e incluso con el reporte de este jueves superó por primera las 500 informadas en un solo día.



En concreto, fueron 505 muertes, distribuidas en 24 entidades territoriales. Antioquia siguió a la cabeza de estos reportes con 123 fallecimientos, el doble, por ejemplo, de lo que registraron Barranquilla (66) y Bogotá (62). Valle del Cauca, con 53 decesos, y Atlántico (27) fueron las otras regiones en los primeros lugares de la lista.



Los 505 fallecidos por el covid-19 informados este jueves se reparten por fecha de ocurrencia entre enero (2), febrero (1), marzo (1) y abril, con 501. De hecho, en una mirada a cuándo se presentaron esas muertes se observa que 58 fueron este mismo jueves, 250 el miércoles, 62 el martes y 42 el lunes.



Un dato que llama la atención es que 319 de los 505 fallecidos reportados este viernes, es decir el 63,16 por ciento, estaban por encima de los 65 años: 145 tenían entre 70 a 79, 78 entre 80 a 89, 21 entre 90 a 99 y dos estaban por encima de los cien años. Todos ellos estaban ya en la población priorizada hasta este jueves en el Plan Nacional de Vacunación.



Estos datos consolidan el impacto del tercer pico de la pandemia, que lleva cerca de un mes y medio de ascenso en casos nuevos y muertes, pues comenzó a levarse a mediados de marzo.



Para dimensionar el alcance de esta nueva ola, basta decir que en marzo se reportaron 3.445 fallecimientos y en los 29 días de abril se han notificado 9.808, casi tres veces más.



El ritmo de la mortalidad se ha venido acelerando semana tras semana. En la primera del mes (del 1 al 14) fueron reportados 1.345 decesos, en la segunda (del 15 al 21) 2.777 y en la tercera (del 22 al 28) 3.129, en los que no están incluidos los 505 de ayer.



No obstante, el seguimiento a los incrementos marca una suerte de desaceleración en la velocidad con la que crecen los casos y las muertes. O en otras palabras, el incremento ha venido dándose a niveles inferiores. Por ejemplo, entre la primera y la segunda semana de abril las muertes reportadas crecieron en 52,56 por ciento, entre la segunda y la tercera en 35,33 por ciento y entre la tercera y la cuarta en 12,67 por ciento.



UNIDAD DE SALUD