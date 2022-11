La deuda a los hospitales y clínicas por la prestación de servicios de salud, llegó a los $13.8 billones de pesos con un 56 % en mora, así lo evidencia el más reciente estudio de cartera hospitalaria, con corte al 30 de junio de 2022, realizado por la Asociación Colombiana de hospitales y Clínicas (ACHC) en el que reportaron información 204 entidades.



(Siga leyendo: ¿Cómo pensar la reforma del sistema de salud en Colombia?)

En un semestre la deuda incrementó $1.1 billones, que indica una variación del 8,5 % entre diciembre de 2021 y junio de 2022. Según lo registra el estudio de seguimiento de cartera hospitalaria, los principales deudores de los hospitales y clínicas siguen siendo las Entidades Promotoras de Salud (EPS) del Régimen Contributivo con 51,2 % de la deuda, seguida por las EPS del Régimen Subsidiado con el 21,7 % y en tercer lugar el Estado, que incluye los Entes Territoriales, la Adres y el extinto Fosyga con el 9,5 %.



El resto de la deuda, 17,6%, pertenece a los servicios prestados a entidades de medicina prepagada, planes complementarios, aseguradoras SOAT, Administradoras de riesgos profesionales o laborales, IPS y particulares, entre otros.



Por regímenes la cartera de las EPS del régimen contributivo ascendió a los $7.1 billones aproximados con una morosidad del 56,8 %. En este grupo, de las entidades en operación los mayores deudores son Nueva EPS ($2.1 billones), Sanitas EPS ($694.813 millones) y Sura EPS ($600.721 millones), cuya deuda en conjunto suma más de $3.6 billones y corresponde al 49% el total de las deudas del régimen contributivo con los hospitales y clínicas.



(Más: La OMS lanzará campaña para cultivo de alimentos sostenibles en lugar de tabaco)



Entre las EPS del régimen contributivo, el estudio de la ACHC llama la atención sobre la concentración de cartera en mora de las EPS Comfenalco Valle con el 71,0 % y EPS Sanitas con 50,7 %. En el caso de las EPS del régimen subsidiado la cartera total llegó a los $3.0 billones de pesos, de los cual el 59,3 %, son deudas en mora, es decir mayor a 60 días.



Según el estudio de la ACHC en este grupo las entidades en operación con las mayores deudas a los hospitales y clínicas son: Savia salud ($394.910 millones), Emssanar

($375.623 millones) y Asmet Salud ($298.552 millones); la deuda total de estas tres EPS supera los $1.06 billones de pesos. En el caso de SaviaSalud EPS, entidad de carácter mixto, concentra el 13,1 % de toda la deuda del régimen subsidio para este corte, siendo la mayor deudora de todo el régimen subsidiado en los últimos trece

estudios consecutivos.



Respecto a las deudas del Estado, que a junio de 2022 ascendieron a los $1.3 billones de pesos, los mayores deudores son la ADRES con $234.037 con una morosidad del 72.4%, seguido por el departamento de Norte de Santander con $148.286 millones, de los cuales el 75,5 % es deuda vencida y el extinto operador del Fosyga que aún adeuda $83.261 millones.



(Lea también: Colombia inicia el camino hacia una salud más preventiva)



El estudio indica que las aseguradoras de pólizas SOAT, adeudan a los hospitales y clínicas $287.705 millones, con concentración de cartera vencida del 50%. Las entidades de este grupo que más deuda tienen son: Compañía Mundial de Seguros S.A. con $58.518 millones con cartera morosa del 64,6%, seguido de AXA Colpatria Seguros S.A. que adeuda $48. 012 millones, con una morosidad de 61,8% y La Previsora S.A que adeuda $45.359 millones, de los cuales el 72.4% es cartera morosa.



Finalmente, el estudio, también revela las deudas que tienen a junio de 2022 las entidades de los regímenes contributivo y subsidiado, que están bajo alguna medida de la Superintendencia de Salud como: liquidación, intervención, vigilancia especial, en programa de recuperación, o liquidación voluntaria, las cuales superan los $ 4.3 billones de pesos, de los cuales el 56,5% es deuda de EPS en liquidación. En este grupo los mayores deudores son: Medimas EPS ($687.825 millones), Coomeva EPS ($494.215 millones), Cafesalud EPS ($420.890 millones), Saludvida ($174.653 millones) y en quinto lugar Saludcoop EPS ($170.425 millones).



(Lea: Las enfermedades que pueden transmitirse durante el sexo oral sin preservativo)



Ante el incremento de las deudas a los hospitales y clínicas, Juan Carlos Giraldo Valencia, director general de la ACHC indicó que “este corte de seguimiento a las deudas hospitalarias evidencia un retorno a los niveles de cartera que se habían dado previo a la pandemia por covid-19. A pesar de que hay mucho dinero en el sistema de salud, no fluye adecuadamente y se acumulan las carteras con un alto nivel de cronicidad”.



El director advirtió que “es urgente que el Gobierno extreme el control a las Entidades que están en operación y no están pagando oportunamente y ante las multimillonarias deudas que están dejando las entidades en liquidación, se estructuren nuevos mecanismos que garanticen el pago de las deudas por servicios de salud que ya fueron prestados y un fondo de garantías que permita el respaldo de las deudas que tienen con los prestadores de servicios de salud y que representan el 32% de la deuda total”.

Más noticias de Salud