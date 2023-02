El pasado 13 de febrero, el Centro democrático presentó a consideración del Congreso de la República, el Proyecto de Ley “Por la cual se adoptan medidas para mejorar y fortalecer el Sistema General de Seguridad Social en Salud”, una versión de reforma de la salud en el que se describe cómo será la coordinación intersectorial necesaria en la intervención de los determinantes sociales en salud y se redefinen las funciones y estructuras de algunos de los actores.

"De la estabilidad y el adecuado funcionamiento de nuestro sistema de salud depende la vida y salud de todos. Tenemos uno de los sistemas más solidarios y garantistas, con cobertura de aseguramiento universal, y bajo ese principio somos partidarios de que, cualquier ajuste para mejorarlo y avanzar hacia los primeros lugares a nivel mundial, debe partir de lo ya construido y no iniciar de cero", señaló el partido político a través de un comunicado.



En el articulado también se establecen nuevas reglas en materia de gestión de los servicios de salud de acuerdo con las necesidades de las personas y las particularidades geográficas, socioeconómicas y culturales del territorio nacional. También se define la integración y contratación de servicios y tecnologías en salud, se describe cómo será el flujo de recursos, y cómo serán sistemas de información y fortalecimiento del sistema de inspección, vigilancia y control.



Dentro de los puntos que plantea el proyecto, destaca la creación de un Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, que funcionará como órgano asesor del Ministerio de Salud y Protección Social para analizar, deliberar y recomendar la adopción e implementación de políticas públicas en salud relacionadas con temas como: el modelo de atención y prestación de los servicios de salud, los indicadores de medición de los resultados en salud, la calidad en la prestación de los servicios, las exclusiones del Plan de Beneficios, la financiación y sostenibilidad del Sistema, el valor de la Unidad de Pago por Capitación, de los pagos moderadores y de los incentivos a las Entidades Promotoras de Salud y los prestadores de servicios, entre otros.



Por otro lado, el articulado plantea la existencia de un Modelo diferencial para la atención en zonas marginadas, dispersas o de baja densidad poblacional. En estas Regiones el aseguramiento de la población estaría a cargo de las Entidades Territoriales del orden departamental y distrital, de acuerdo con el modelo que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social según las necesidades, las condiciones geográficas, las prácticas tradicionales, entre otras. “En este Modelo se debe promover e incentivar el uso de servicios de telemedicina para mejorar la oportunidad y acceso a los servicios de salud en estas zonas y contribuir a la sostenibilidad financiera del modelo”, señala el documento.



Finalmente, sobre el tema de la afiliación, el proyecto de reforma destaca que “todas las personas que residan legalmente en el territorio nacional, con excepción de quienes se encuentran afiliados a los regímenes de excepción establecidos en el artículo 273 de la Ley 100 de 1993, estarán afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud y se inscribirán en la Entidad Promotora de Salud de su elección”. Por lo que las EPS continuarán ejerciendo su rol actual y ambos regímenes (contributivo y subsidiado) siguen teniendo vigencia.



El documento asegura, además, que las particularidades del régimen contributivo y del régimen subsidiado serán aplicables para efectos de la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud y el acceso a los beneficios económicos por parte de los afiliados que cotizan al Sistema. Asimismo, “la diferenciación entre el régimen contributivo y subsidiado no será aplicable para el acceso a la prestación y provisión de los servicios y tecnologías en salud garantizados mediante el Plan de Beneficios en Salud”, señala el articulado.

Diez ajustes al sistema

Según el comunicado, con base en la Ley Estatutaria de 2015, esta propuesta alternativa plantea 10 ajustes que "permitirán que la salud vaya hacia adelante y no para atrás".



Las propuestas parten de los logros y beneficios que se han alcanzado y los desafíos que se han afrontado, para "garantizar el goce efectivo del derecho, mejorar los resultados en salud hasta ahora alcanzados, la experiencia de los usuarios respecto a la calidad de los servicios, la sostenibilidad financiera del sistema de salud, y el adecuado y transparente flujo de recursos".



1. Fortalecimiento de la gobernanza y la coordinación intersectorial necesaria en la intervención de los determinantes sociales en salud para que la operación del Sistema y la resolución de sus retos se dé bajo los principios de participación, pluralidad y rigor técnico. Para lograrlo se retomarán 3 instancias vitales con su debida articulación: el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, la Comisión Intersectorial de Salud Pública y los Consejos Regionales de Salud.



2. Aseguramiento en salud para el total de la población, tengan o no tengan ingresos, con Entidades Promotoras de Salud (EPS) que cumplan con todos los requisitos necesarios para proteger a su población a cargo y asegurarle un buen servicio, operando de forma obligatoria en ambos regímenes, subsidiado y contributivo, en los territorios que definirá el Ministerio de Salud como Regiones para la Gestión Integral del Riesgo, teniendo en cuenta necesidades de la población, capacidades de las entidades territoriales, entre otros aspectos, y trabajando hacia una certificación de excelencia.



3. Redes integrales e integradas de prestadores y proveedores conformada y gestionadas por las EPS a partir de la real capacidad de oferta de servicios que existe en las Regiones para atender las necesidades en salud de la población que habita en ellas, en todos los niveles de atención, que garantice la prestación de los servicios sin fragmentación y trámites innecesarios para el usuario. Con una Superintendencia vigilante, evaluando la suficiencia y adecuada articulación de dichas redes.



4. Atención Primaria en Salud con presencia en todo el territorio nacional y con mayor capacidad de resolución de casos, a cargo de los Equipos Básicos de Salud y Centros de Atención Primaria en Salud, como parte de las redes integrales e integradas y siendo la puerta de entrada a los servicios del Sistema.



- Equipos Básicos de Salud en el territorio, caracterizando a la población, identificando riesgos y reportando al sistema de información en salud para activar la gestión del riesgo por parte de las EPS y las Entidades Territoriales.



- Centros de Atención Primaria en Salud articulados con los Equipos Básicos en Salud, donde se resolverán la mayor parte de necesidades de salud de la población a cargo, desde consultas de medicina y odontología general, especialidades básicas como medicina familiar, medicina interna, pediatría, ginecología, y desde ellos se realizarán las remisiones para la atención complementaria y de alta complejidad, de acuerdo con la articulación de las EPS.



- Establecimiento de indicadores, con sus respectivas metas, que permitan medir resultados en salud, calidad y eficiencia en la contratación de los servicios de atención primaria por parte del Ministerio de Salud. El cumplimiento de las metas tendrá reconocimiento de incentivos.



5. Modelo de atención en zonas marginadas dispersas o de baja densidad poblacional a cargo del Estado, definido por el Ministerio de Salud, según las necesidades en salud de la población, la capacidad de oferta de servicios, las condiciones geográficas de acceso a los servicios y las prácticas tradicionales de los grupos poblacionales. Allí se estimulará el uso de la telemedicina, con incentivos económicos y no económicos para el talento humano en salud y el Gobierno definirá la reglamentación específica de las Asociaciones Público-Privadas para la prestación de servicios de salud e infraestructura hospitalaria.



6. Modelo de atención y prestación de servicios de salud de enfermedades huérfanas y contratación de servicios sociales complementarios a cargo del Estado.



7. Adopción de medidas de salvamento para las entidades del sector con dificultades económicas a través de normas de insolvencia para las entidades del sector salud y la creación del Fondo de Garantías para el Sistema (equivalente al FOGAFIN del sector financiero).



8. Flujo de recursos adecuado y transparente, donde el giro directo sea realmente un mecanismo efectivo de flujo de caja, que incentive el pago oportuno de las EPS a los prestadores y proveedores, y responda a un sano comportamiento de la cartera.



9. Sistemas de información interoperables, de acceso público, a partir de lo ya creado, que le permita al usuario desde su atención primaria la información de los prestadores disponibles en la Región, hasta ejercer la vigilancia a los recursos del sector.



10. Sistemas de Inspección, Vigilancia y Control con fortalecimiento en la supervisión basada en riesgos, y definición y vigilancia por primera vez a los conglomerados empresariales del sector salud.

