La sífilis es una infección de transmisión sexual causada por la bacteria Treponema pallidum. Esta enfermedad se desarrolla en tres etapas, con síntomas característicos en cada una, siendo la primera la de menor gravedad, con un aumento progresivo en cada etapa.



Esta infección es muy común, pues en la mayoría de los casos, las personas ni siquiera se dan cuenta de que tienen sífilis porque sus síntomas varían y no siempre son evidentes. Sin embargo, las llagas al rededor de los genitales pueden ser un signo de contagio.

Según la Organización Panamericana de Salud (OPS), "la sífilis se puede contraer a través del contacto sexual directo con una úlcera infecciosa (chancro) existente en los genitales, el ano, el recto, los labios o la boca, mediante relaciones sexuales vaginales, anales u orales sin protección con una persona que tenga sífilis".



Pero también se puede contagiar a través de transfusiones de sangre o durante el embarazo. Alrededor de un 50 % de las embarazadas con sífilis no tratada transmiten la infección al hijo antes del nacimiento.



Sin embargo, las bacterias no pueden sobrevivir mucho tiempo fuera del cuerpo humano, por lo que la sífilis no se transmite a través del contacto con objetos como inodoros o manijas de puertas que han sido tocados por una persona que tiene la enfermedad.



La sífilis tiene tres etapas, de acuerdo con el portal especializado 'Medline Plus'; primaria, secundaria y terciaria, la fase tardía de la enfermedad, en la que se pueden ver comprometidos el corazón, el cerebro, y causar incluso la muerte.



Pero esto se puede evitar si se trata a tiempo.

¿Se puede volver a contraer sífilis?

A través de análisis de sangre, los médicos pueden determinar si usted tiene sífilis e indicarle el tratamiento adecuado para erradicarla.



Tras el tratamiento, se deben realizar exámenes y análisis de sangre periódicamente hasta que deje de detectarse la infección.



"Si el tratamiento de la sífilis primaria, secundaria o latente es satisfactorio, en la mayoría de los casos no habrá ningún síntoma más. Pero el tratamiento de la sífilis terciaria no puede revertir los daños ocasionados en los órganos, como en el cerebro o en la aorta. Por lo general, estos pacientes no mejoran pese al tratamiento", señala el Manual MSD.



Allí apuntan que las personas cuya sífilis se ha curado no se vuelven inmunes contra esta enfermedad y sí pueden volver a contagiarse.



Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, si usted es sexualmente activo está en riesgo de contraer la infección, pero puede tomar precauciones para que esto no suceda.



Por ejemplo, hacerse pruebas recurrentes de Enfermedades de Transmisión Sexual, usar condones de látex cuando tenga relaciones y hacerse la prueba de sífilis con regularidad si está embarazada o si tiene VIH.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

