Desnutrición infantil:¿qué tan cierto es que aumento de casos impacta en la mortalidad?

Al menos en 16 entidades territoriales del país, los mayores esfuerzos por captar casos de niños menores de 5 años con desnutrición aguda, severa y moderada, ha repercutido en la disminución de las tasas de mortalidad por esta causa en el último año, con respecto al año anterior



A raíz de las críticas al gobierno por el incremento de los casos de desnutrición en menores de 5 años en el país en los últimos dos años, el Instituto Nacional de Salud, INS, entidad que vigila este evento de salud pública y recoge los reportes de distintas entidades, de salud y de la protección social, qué tan cierto es que el aumento de casos ha logrado impactar en la mortalidad.

Es decir, que tan cierto es que se están encontrando más niños con desnutrición, pero se están muriendo menos.



Al respecto, el INS respondió sobre la situación nutricional de los menores de 5 años con base en las cifras que diariamente capta y monitorea a través del sistema nacional de información para la vigilancia en salud pública, conocido como SIVIGILA.



Para los expertos del INS, lo que las cifras están revelando es que en al menos 17 entidades territoriales del país, los mayores esfuerzos por captar casos de niños menores de 5 años con desnutrición aguda, severa y moderada ha repercutido en la disminución de las tasas de mortalidad por esta causa.

Una amplia mayoría de deficiencias nutricionales pueden ser corregidas. Foto: iStock

Es así como en los departamentos de La Guajira, César, Atlántico, Magdalena, Bolívar, Norte de Santander, Arauca, Boyacá, San Andrés Islas y Providencia, Chocó, Tolima, Meta, Guainía, Vaupés, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas, las tasas de mortalidad sí han disminuido y que las diferencias que se encuentran entre unas regiones y otras siguen siendo importantes, porque siguen evidenciando que en algunos territorios periféricos y con mayores indicadores de pobreza la población menor de 5 años sigue siendo la más afectada por la desnutrición.



Es decir, las tasas de mortalidad han bajado, pero aún con una disminución importante en los departamentos de La Guajira y Chocó, siguen siendo estos dos de los territorios, además de Vichada, los que presentan el mayor número de casos y las tasas de mortalidad más altas para este evento.



Al analizar el comportamiento de la desnutrición aguda, severa y moderada en menores de 5 años, en un rango de tiempo que comprende desde 2017 hasta 2023, tres hechos son evidentes. El primero de ellos es que el número de casos notificados para este evento de salud pública se ha más que duplicado, mientras en 2017 se notificaron 10.641 casos, con un promedio semanal de 205 casos reportados, en 2023 se reportaron un total de 24.226 y un promedio semanal de 466 casos notificados al sistema nacional de vigilancia en salud pública del INS.



El segundo hecho evidente es que también se ha incrementado el número de instituciones notificadoras, pasando de 1.061 en 2017 a 2.508 informadores en 2023, es decir hay un 136% más de informadores (423 entre 2021 y 2023).



El tercer factor tiene relación con causas externas que también inciden en la seguridad alimentaria, como son el aumento en los precios de productos e insumos agrícolas que hacen parte de las cadenas de producción de alimentos. Así que la variabilidad de las cifras por desnutrición que vemos en los últimos cuatro años, tiene que ver también con los efectos de la pandemia y la pospandemia.



A partir de 2020, justo con la emergencia derivada de los efectos en el sistema de salud del COVID-19, baja la oferta de servicios de primer nivel de atención, y de manera secundaria, la notificación al sistema de salud y, por tanto, se genera un prolapso en las cifras de notificación que vuelven a crecer a partir de 2022, las razones son diversas también, en la pospandemia el sistema de salud vuelve a la notificación rutinaria en completo y covid desaparece como evento principal de la atención en salud.

Esto sumado a otras causas, como las expuestas desde el Ministerio de Salud y Protección Social ,MSPS, que ha informado en diferentes momentos que la atención primaria en los municipios más periféricos, en las zonas rurales, indígenas y afro, ha sido muy deficiente. Los servicios de primer nivel de atención no funcionan tan fácilmente en estas zonas.



El esfuerzo del MSPS, del ICBF y del Departamento de Prosperidad Social, DPS, en el último cuatrimestre de 2022 y durante 2023, se ha centrado en disminuir esta brecha mediante equipos extramurales de atención y la exigencia del cumplimiento de la red de atención por las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios, EAPB. Eso ha redundado que cada vez se realice más atenciones a los niños y niñas y se capten más temprano sus condiciones de salud, entre ellas, la desnutrición.



Actualmente, del total de casos de desnutrición en menores de 5 años reportados al INS, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, reporta el 4 %. Así mismo, reporta el 25% de los casos del Chocó y el 23% de los casos de Vichada. Cifras que dan cuenta de las acciones centradas del gobierno nacional en disminuir las muertes por DNT en niños en estos dos departamentos, como en La Guajira.



Le preguntamos a Franklyn Prieto, director de vigilancia en salud pública del INS, si es cierto que en términos de salud pública, el incremento de casos lleva a reducir la mortalidad y por qué, ya que también se observa zonas del país que aún con incremento de la notificación y de la intensificación de la vigilancia, la mortalidad no baja, como otros en donde la captación es baja y la mortalidad baja.



“Si detecto los casos tempranamente, es más posible que la acción de recuperación nutricional en el ámbito hospitalario o ambulatorio de salud sea más oportuno y de mayor impacto en la mortalidad infantil por esta causa. Una mayor captación debe llevar a adecuar las capacidades en los procesos de atención hospitalaria, en la red de los aseguradores, como ha sido la propuesta del Ministerio, así como en la protección familiar, a mediano y largo plazo, como lo proponen ICBF y el Departamento de Prosperidad Social. Esto no es un esfuerzo que se logre en un periodo corto, requiere del esfuerzo de toda la institucionalidad y de largo aliento para que en el territorio las familias aseguren sus mínimos vitales, que mantendrá el descenso de las cifras de mortalidad”, explica el experto.



En resumen, explica el INS, que las cifras sí permiten en este momento concluir que la tasa de DNT en menores de cinco años viene disminuyendo en el último año. Durante los años 2021 a 2022, justo periodo de tiempo que transcurre durante y después de la pandemia, la tasa de mortalidad por DNT pasa de 4.0 en 2021 a duplicarse en 2022 con 8.8, pero para 2023 baja a 6.7 por cada cien mil nacidos vivos.



La misma cifra vista por departamentos deja ver que en territorios en donde se han intensificado las acciones de vigilancia y captación de casos, como también se ha ejercido una mayor presión hacia el primer nivel de atención, los casos han aumentado, pero las muertes han disminuido así: La Guajira pasó de tasas de 81,7 en 2022 a 52,5 en 2023, y venía de una tasa de 41,6 en 2019. Chocó pasó de 75,4 en 2022 a 65,8 en 2023; y venía en 2019 con una tasa de 29,9. Otros departamentos como Vichada en cambio aumentó la tasa pasando de 65,1 en 2022 a 108,4 en 2023, pero venía de notificar 107,2 en 2019.



Otros departamentos como son Bolívar, Meta, Barranquilla, entre otras presentan disminuciones; y algunas otras no presentaron muertes por DNT en el último año como son Bogotá, Casanare, Cauca, Caldas y Putumayo.



Para poner estas cifras en contexto, hay que estimar cuáles son las metas de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en materia de desnutrición en menores de 5 años.



Según el organismo internacional, la tasa de mortalidad por DNT en menores de cinco años debe ubicarse en menos de 25 muertes por cada cien mil nacidos vivos, sin embargo, Colombia aún presenta en las periferias algunos territorios en donde esta tasa no solo es significativamente alta, sino que hay zonas del país en donde los esfuerzos por intensificar la detección oportuna deben estar aunados a políticas sociales y de desarrollo, no solo es el esfuerzo del sector salud, sino de otros sectores para que las condiciones de pobreza disminuyan y por ende mejoren esos indicadores de salud, como lo insiste el gobierno nacional.



Giovanny Rubiano García, director general del INS, lo explica “lo que estamos observando en el primer trimestre del año, es que hay un esfuerzo gubernamental desde el sector salud y de la protección social como es el caso del Instituto de Bienestar Familiar, pero que esos esfuerzos no solo deben continuar, sino que es necesario trabajar en otras causas y en generar acciones intersectoriales desde el territorio para que las condiciones de seguridad alimentaria mejoren”.

Niñez en Taraira, Vaupés Foto: Secretaría de Taraira

Desde vigilancia en salud pública del INS, Franklyn Prieto, director de vigilancia, resalta como positivo la disminución en las cifras nacionales de mortalidad por DNT en menores de 5 años, especialmente en las zonas rurales, que pasó de 205 muertes en 2022 a 104 en 2023, pero también hay una disminución en los menores de 1 año que pasó de 215 en 2022 a 142 en 2023. Esa misma tendencia se observa en población indígena que pasó de 190 en 2022 a 139 en 2023.



Lo que da cuenta del impacto que tiene el esfuerzo del gobierno nacional y de los territorios, los primeros por insistir en priorizar y mejorar la atención primaria en las periferias, y los segundos por mayor presión y ejecución sobre el primer nivel de atención.



El INS cierra además el análisis de 2023, estimando que las cifras pueden variar cuando el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, entidad que registra las cifras de mortalidad en Colombia presente su informe 2023, luego de que haga la depuración de los datos y publique la cifra oficial para este evento de salud pública en el país.

