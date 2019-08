Desmienten licencias exprés para médicos venezolanos en Colombia

El Ministerio de Salud de Colombia desmintió este lunes, categóricamente, el sentido de una noticia publicada el fin de semana por el diario El Nacional, de Caracas, según la cual se estaba evaluando la entrega de una tarjeta profesional para los médicos venezolanos que quieran ejercer en el territorio.

Dicha información se originó tras una reunión el viernes pasado de Humberto Calderón Berti, embajador de Venezuela ante Colombia designado por el presidente interino Juan Guaidó, con miembros del Colegio Médico Colombiano (CMC).

El Embajador @CalderonBerti sostuvo una reunión de acercamiento con el Colegio Médico Colombiano para tratar sobre la obtención de tarjeta profesional para médicos venezolanos. | #3ago pic.twitter.com/WDyQuiVI8J — Embajada de Venezuela en Colombia (@EmbajadaVE_Col) August 3, 2019

Según dijo el diplomático en la reunión, hay aproximadamente 3.000 profesionales de la salud de su país en proceso de convalidación de título ante el Ministerio de Educación, muchos de los cuales no han podido presentar los documentos apostillados que certifican la prestación de su servicio social obligatorio.



Al conocer el encuentro, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas alertó sobre el supuesto rol del Colegio Médico como “autoridad” capaz de adelantar este tipo de gestiones a nombre del Estado.



“Mal haría una organización gremial, por muy respetable que sea, arrogarse la potestad de realizar este tipo de acuerdos y 'acercamientos' a no ser por delegación desconocida para el gremio médico; y además, en un aspecto tan sensible como las competencias suficientes para el ejercicio de la medicina en nuestro país, lo que garantiza la calidad, elemento esencial de la atención establecido en la Ley estatutaria”, decía una carta de Sociedades Científicas enviada al Ministerio.

En efecto, el Ministerio de Salud aclaró en un comunicado que el Colegio Médico nunca fue autorizado para adelantar “ningún tipo de reunión con el cuerpo diplomático de Venezuela y tratar temas relacionados con permiso para médicos venezolanos que quieren ejercer en Colombia”. Entre otras, porque de acuerdo con el artículo 10 de la ley 1164 del 2007, si bien el CMC es quien expide las tarjetas profesionales de los médicos en el país, sus funciones delegadas no tienen éste alcance.



Y en ese sentido, el Ministerio reiteró que “nadie puede ejercer la medicina en nuestro país sin el cumplimiento de los requisitos legales y la expedición de la tarjeta profesional de títulos médicos obtenidos en el exterior”. O en otras palabras, ningún profesional de la salud puede ejercer en Colombia sin cumplir los procesos actuales de convalidación de títulos provenientes de Venezuela.

Ver: ¿Cómo convalidar títulos educativos obtenidos en el exterior?

La respuesta del Colegio Médico

En un comunicado, también de este lunes, el CMC confirmó la reunión con el embajador venezolano, pero puntualizó que dicha institución “no se comprometió a entregar las respectivas tarjetas profesionales a los médicos venezolanos y el único acuerdo fue llevar las inquietudes expuestas por el Embajador al Gobierno colombiano”.



Roberto Baquero, presidente del CMC, aseguró que si bien hubo autorización del Ministerio para la cita con el embajador, “la reglamentación para la convalidación y autorización del ejercicio profesional está a cargo de de los Ministerios de Educación y Salud, por lo tanto no somos el organismo encargado”.



“El Colegio Médico Colombiano en ningún momento se comprometió a expedir la tarjeta profesional a los médicos formados en Venezuela sin que cumplan con los requisitos que exige la ley colombiana. El único acuerdo que hizo con el Embajador fue llevar las inquietudes expuestas en la reunión ante el Ministerio de Salud”, remata el comunicado.



Tanto el Ministerio, como Sociedades Científicas y el Colegio Médico manifestaron la solidaridad frente a los migrantes venezolanos.

Unidad de Salud de EL TIEMPO