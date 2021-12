El ciclo menstrual es un fenómeno natural presente en más de la mitad de la población mundial. Sin embargo, a lo largo de la historia han sido muchos los mitos y las creencias que se han generado alrededor de la menstruación.



Aunque parece algo imposible, en pleno 2021 todavía se desconocen los mecanismos propios de este proceso y, como consecuencia, millones de mujeres sufren vergüenza y aislamiento por tener la regla.



Biológicamente, el ciclo menstrual es el proceso de destrucción y expulsión de un óvulo no fecundado, que concluye con una hemorragia, también llamada menstruación o regla.



La duración del ciclo menstrual suele ser de 28 días y se divide en dos fases de duración similar, separadas entre sí por la ovulación. Es un proceso necesario y natural del cuerpo femenino, pero continúa siendo un tema incomprendido por la mayoría.



Un estudio de UNICEF de 2015 reveló que 1 de cada 3 niñas en el sur de Asia no conocía nada sobre la menstruación antes de tener la primera regla, mientras que el 48% de las niñas en Irán y el 10% de las niñas en India creen que la menstruación es una enfermedad.



Existen muchas otras creencias generalizadas sobre la menstruación que vale la pena desmentir y analizar.



1) Algunas personas piensan que el periodo se puede “sincronizar” con el de otras mujeres con las que se convive.



Al respecto, Carmen Quiles, ginecóloga de la Agencia Pública Sanitaria Poniente del El Ejido (Almería), explicó al diario Newtral que no existen pruebas con rigor científico que lo demuestren.



“Sí que es verdad que a todos nos ha pasado alguna vez que se nos ha podido adelantar la regla si estamos con alguien que la tiene. Pero realmente no está comprobado, no hay ninguna publicación seria que tenga conclusiones estadísticamente significativas y que no tenga sesgos en su planteamiento”, añade la ginecóloga.



Desde Unicef también se han pronunciado sobre este supuesto mito de la menstruación y señalan que “algunas investigaciones indican que es cierto, pero otras muestran que no. Aunque es difícil de demostrar, es posible que sí haya algo de cierto en este mito”, señalan.



2) Algunas personas creen que es más o menos peligroso tener relaciones sexuales con la regla.



A nivel médico no hay ningún motivo que señale que tener relaciones sexuales con la regla sea perjudicial para la salud. Todo lo contrario, los orgasmos pueden aliviar los cólicos menstruales.



Los cólicos menstruales son causados por la contracción del útero para liberar su recubrimiento. Cuando se llega al orgasmo, los músculos del útero también se contraen. Luego se relajan. Esa relajación debería aliviar los cólicos del período. Adicional, la sangre actúa como un lubricante natural.



Existen estudios que demuestran que la libido cambia durante tu ciclo menstrual, gracias a las fluctuaciones hormonales. Aunque muchas mujeres dicen que su deseo sexual incrementa durante la ovulación, aproximadamente dos semanas antes de tu período, otras sienten más deseo durante su período.



Cabe aclarar, que de todas maneras los métodos de protección son esenciales para evitar cualquier tipo de enfermedad y para prevenir embarazos.



Con la regla, “la probabilidad de embarazo es muy baja, pero no imposible”, advierte Carmen Quiles. Y es que por ejemplo, en personas con un ciclo irregular, puede ocurrir que se confunda la regla con un sangrado tardío de la ovulación, por lo que teniendo relaciones en ese momento, se puede producir el embarazo.



3) Finalmente, vale la pena resaltar que el embarazo no es la única causa por la que no baja la menstruación.



La ausencia de menstruación en la mujer en edad fértil se llama amenorrea, y aunque la causa más conocida para explicar esta falta es el embarazo, existen muchos motivos por los que el periodo se puede retrasar o desaparecer.



Algunos factores pueden contribuir a la falta de menstruación como, por ejemplo, el estrés, la pérdida excesiva o repentina de peso, el sobrepeso o la obesidad, el ejercicio físico extremo, el síndrome de ovario poliquístico, la menopausia o la menopausia prematura, entre otros.



Quiles menciona que “hacer una dieta muy estricta, ejercicio intenso o alguna alteración hormonal relacionada con problemas tiroideos puede hacer que no te baje la regla. O por ejemplo, una situación de estrés, estar en una etapa de posparto o la perimenopausia, patologías del aparato genital como el síndrome del ovario poliquístico, etc".

