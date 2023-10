Desfinanciación en salud: habría un déficit de 2,8 puntos del PIB en 20 años, dice Andi

Desde hace varios meses se ha planteado que dentro del sistema de salud existe una evidente desfinanciación que responde a distintos factores y que viene afectando el flujo de recursos en toda la integración del sistema.



La preocupación por esta situación crece cada vez más debido a que no solo impacta la sostenibilidad financiera del sector, sino que repercute en la población más vulnerable que corre el riesgo de no contar con los tratamientos que requiere.



Lea además: (Reforma de salud: estos serían acuerdos y desacuerdos a los que llegó la subcomisión)

Las EPS han explicado en varias oportunidades que su situación financiera se ve afectada por la insuficiencia de la UPC (Unidad de Pago por Capitación), la presión tecnológica, la inflación, la volatilidad de la tasa de cambio, entre otros.



Sobre este asunto se ha reiterado que los recursos son insuficientes a pesar de las medidas implementadas por las estas entidades para gestionar la siniestralidad.



En este sentido, durante una rueda de prensa, la Andi manifestó que su preocupación actual deriva de siguiente hecho: si la tendencia en desfinanciación se mantiene, tendremos un déficit en el sector de 2,8 puntos del PIB en 20 años. Esto indica que el sector está gastando más de lo que está generando en términos económicos.



Asimismo, de acuerdo con estimaciones de la Universidad de Medellín, el ajuste de la UPC tuvo que ser de aproximadamente 25,34 % para 2022; sin embargo, se ubicó en 14%. Esto, sumado a factores como la amplitud del Plan de Beneficios en Salud (PIB), continúa perjudicando la sostenibilidad del sistema.



Por este motivo, el Presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, manifestó que hace un llamado al Gobierno para que se establezcan mesas de trabajo con la intención de estabilizar el sistema de salud.



"Reiteramos nuestra disposición, por supuesto, a trabajar y a buscar las mejores soluciones. Habrá cosas que se puedan solucionar inmediatamente, que son las que tienen que ver con la viabilidad. Habrá cosas que se puedan solucionar en el mediano plazo, que tienen que ver seguramente con los desbalances del pasado. Pero debemos asegurarnos de tener un sistema viable", aseguró Mac Master.



Esto, no es un tema nuevo. Un análisis elaborado por Gestarsalud, gremio que agrupa a las EPS del subsidiado, se hacen evidentes las razones de la insuficiencia de recursos.



Según datos reportados por una de las EPS agremiadas, atender a un afiliado después de la recuperación del covid-19 en el 2022 costó un 43 por ciento más que el costo de atenderlo antes de la pandemia. Si bien el sistema debe responder por esta demanda, es necesario que se evalúen los cálculos y se disponga de una prima o UPC suficiente para garantizar estas atenciones.



Por otra parte, el sistema de salud cubre cerca del 95 por ciento de las tecnologías disponibles. La inclusión de nuevas tecnologías se calcula con una frecuencia de uso observada, no obstante, hay evidencia de que cuando una nueva tecnología se incluye, por razones obvias, se incrementa su uso. En algunas tecnologías se observa un incremento superior al 20 por ciento respecto al estimado cuando se tomaron las decisiones.



Lea también: ('El SOAT no debería existir', tendría que estar dentro del sistema: minsalud)



La crisis de financiamiento del sector ha sido motivo de polémica tanto para las EPS como para los hospitales y clínicas. Ante el evidente error en el cálculo de la UPC, el ministro de salud, Guillermo Jaramillo, aseguró que revisaría el valor del rubro.



Sobre este tema, el Ministerio de salud aseguró que se han liderado mesas técnicas con 18 EPS del régimen Contributivo y del régimen Subsidiado, lo que representa el 61% del total de EPS.



También se ha contado con la participación de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas) y la Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento en Salud en Colombia (Gestarsalud).



No obstante, Juan Pablo Rueda, presidente de la EPS Sanitas, manifestó que el sector está "en manos del gobierno para resolver esta situación". Y aseguró que las mesas técnicas con el Minsalud no han fluido o logrado avanzar.



"A nosotros nos queda la confianza, tenemos realmente la convicción de que el gobierno va a tomar esas decisiones que puedan solucionar esta situación que nos permitirá, además, devolvernos un poco la solvencia a nivel empresarial para que podamos enfrentar esos nuevos retos que tiene el sistema de una manera mejor y más preparada. Nos urge que el gobierno abra la posibilidad de encontrar soluciones para que avancemos en lo que hemos propuesto".

Soluciones ante la crisis financiera de la salud

Durante la rueda de prensa, la Andi propuso un plan de estabilización para la situación financiera que enfrenta el actual sistema.



Una primera propuesta tendría que ver con el ajuste del post, en el que aseguran que sería más asertivo tener un mecanismo de ajuste expost de una única vez para atender el represamiento y desequilibrio post pandemia.



En segunda instancia, la entidad propone un ajuste de la UPC para 2024 en un corto plazo, que contemple los desequilibrios de 2022 y 2023 y proyecte los incrementos de 2024, para la red de prestación. Asimismo, plantean diseñar mecanismos de ajuste transitorio de la UPC para las EPS que recibieron población de algunas entidades liquidadas.





REDACCIÓN SALUD

Más noticias de Salud