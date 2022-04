El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, aseguró hoy que el Ministerio de Salud, las Secretarías de Salud y las entidades territoriales deben empezar a trabajar por integrar los informes diarios de covid-19 al programa regularizado de vacunación.



“Tenemos que ir avanzando en mejorar los procesos. Es importante implementar lo que se planteó: que a partir de mayo se empiecen a consolidar los conteos diarios de vacunas, contagios y fallecimientos de manera semanal”, indicó Ruiz Gómez.



Debido al momento epidemiológico que vive el país, explicó el ministro, deja de tener sentido el conteo diario. Esto, además facilitará el trabajo y aliviará la carga pesada que han tenido los servicios de salud y los entes territoriales en los últimos años.



“Esto no quiere decir que no debemos mantener el rigor en la recolección de las cifras. Es un momento en el que entramos a recoger lo que se ha hecho, a proyectar un programa regularizado de vacunación y lo que queda es consolidar el proceso financiero de los vacunados”, concluyó el jefe de la cartera.



Si bien un número bajo de muertes en el país ha venido en descenso, esto no significa el fin de la pandemia y menos la desaparición del virus. Es una etapa que en conjunto es necesario cuidar para prolongarla.



Con este objetivo, hay que seguir aplicando las medidas para proteger personas con factores de riesgo (adultos mayores, pacientes con problemas inmunológicos, que padezcan cáncer, estén en tratamientos que alteren sus defensas, etc.), completar los esquemas de vacunación y vigilar bien aquellos conglomerados en los que el virus pueda circular con mayor intensidad.

