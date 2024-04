¿Desde cuándo venía advirtiendo su crisis financiera Compensar al Gobierno?

Este viernes, la EPS Compensar envió una carta a la Superintendencia de Salud solicitando su liquidación voluntaria, dado la grave crisis financiera que actualmente atraviesa y que le impide seguir prestando servicios tras más de 30 años de trayectoria en el sector.

“Luego de más de 30 años de indeclinable compromiso al servicio de la salud de millones de colombianos, a través de su programa Compensar EPS; este jueves 4 de abril de 2024, la Caja radicó carta ante la Superintendencia Nacional de Salud, solicitando aprobación para retirar de manera total y voluntaria dicho programa, del Sistema de Seguridad Social en Salud”, aseguró Compensar.

El año pasado las EPS Sura, Sanitas y Compensar habían advertido la grave crisis financiera del sector. Foto:iStock / EPS Sura / Compensar / EPS Sanitas

Y es que esta semana ha sido crítca para el sector salud. La Supersalud decidió intervenir a Sanitas y a Nueva EPS, que en conjunto suman más de quince millones de usuarios y ahora, con la liquidación de Compensar EPS, se suman nuevas crisis a un sistema ya golpeado.

¿Desde cuándo venía en crisis Compensar?

En julio de 2023, las EPS Compensar (solicitud de liquidación), Sanitas (intervenida por la Supersalud) y Sura enviaron una carta conjunta al ministro de Salud Guillermo Alfonso jaramillo. En el documento alertaban por la grave situación financiera que venían atravesando y que ponía en riesgo la continuidad de su operación. La misiva fue calificada por expertos como una señal de alerta crítica.

“Es nuestra intención y responsabilidad presentarle a usted, de primera mano, la difícil y angustiosa situación financiera que atraviesa nuestro sistema de salud y así mismo, manifestarle la gran preocupación de viabilidad que hoy enfrentamos como EPS serias, responsables y comprometidas con el cuidado y el bienestar de la población”, señalaba la carta.

Compensar EPS es una EPS de la caja de compensación con el mismo nombre. Foto:Compensar

Al respecto, el ministro Jaramillo le aseguró en su momento a EL TIEMPO que no existe algo como una crisis en el sector y que el Gobierno ha respondido por los pagos que le corresponden. “Este gobierno cumple sagradamente con lo que está presupuestado. Que cuando hay ganancias, todos felices; pero cuando hay pérdidas, no quieren asumir. No hablemos de crisis donde no la hay”, enfatizó el jefe de la cartera sanitaria.

Lo cierto es que ante esta problemática de crisis financiera, que viene en aumento, la posición del Gobierno ha sido insistir en que sí se ha pagado lo que se ha pactado y que se ha hecho de manera puntual. Mientras las EPS, en diversos comunicados, han señalado que si bien se han hecho los pagos pactados, aun se adeudan montos de otras (como canastas covid, recobros, licencias e incapacidades, etc.) y que, sumado a ello, lo asignado no resulta suficiente para poder cubrir los gastos, lo que estaría afectando su capacidad de funcionar.

De hecho, tras esa carta, hubo reuniones entre el ministro Jaramillo, representantes del Ministerio de Salud y miembros de Compensar, Sanitas y Sura, que, sin embargo, no llegaron a ningún acuerdo para poder solucionar la crisis.

Ahora, esa problemática, que venía advertida desde hace casi un año y que fue ignorada por el Gobierno, terminó en la liquidación de una EPS con más de tres décadas de historia que incluso había sido reconocida por actores como la Asociación de Clínicas y Hospitales, como una de las EPS con mejor interlocución, claridad de acuerdos y cumplimiento de pagos.

“Estamos seguros de que Compensar ha desempeñado su papel como Entidad Promotora de Salud (EPS) a cabalidad, cumpliendo de forma intachable con el mandato conferido por la ley, y respondiendo a la confianza y cariño de sus afiliados, en beneficio del país”, agregó Compensar en su comunicado emitido hoy.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR UNIDAD DE SALUD

@CAICEDOUCROS | @SALUDET