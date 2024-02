Descubren un gen clave en los déficits de memoria y aprendizaje del síndrome de Down

Un equipo de investigación del Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona ha descubierto una "cara oculta" de un gen que es menos activa en los cerebros de personas con síndrome de Down, lo que podría contribuir a los déficits de memoria observados en las personas que viven con la alteración genética.



El síndrome de Down es el trastorno genético más común de discapacidad intelectual (5 millones de afectados en todo el mundo), causado por la presencia de una copia extra del cromosoma 21, también conocida como trisomía 21.



La ARN está presente en todas las células vivas que presentan parecidos orgánicos con el ADN. Foto: iStock

Los problemas de memoria y aprendizaje de estas personas están relacionados con anomalías en el hipocampo, una parte del cerebro involucrada en el aprendizaje y la formación de la memoria.



La investigación, publicada en 'Molecular Psychiatry', tenía inicialmente como objetivo comprender cómo la presencia de un cromosoma adicional afecta a las células cerebrales.



Con experimentos en ratones y tejidos humanos, los científicos estudiaron el gen Snhg11 y demostraron que los niveles bajos en el hipocampo reducen la plasticidad sináptica, que es crucial para el aprendizaje y la memoria.



Antes de este estudio, la actividad de Snhg11 solo estaba vinculada con la proliferación celular en diferentes tipos de cáncer.



El Snhg11 es la "cara oculta" del genoma (código genético completo de un organismo); es en concreto una molécula de ARN no codificante.



Esto es un tipo especial de ARN que se transcribe a partir del ADN, pero que no se codifica en el procedimiento de síntesis, es decir, no se convierte en una proteína.

Hasta ahora, gran parte de los estudios se han centrado en los genes que sí codifican proteínas, pero sus "caras ocultas" —que no codifican— cada vez son más reconocidas por su papel en la regulación de la actividad genética, la influencia en la estabilidad genética y la contribución a rasgos y enfermedades complejos.



Los ARN no codificantes son importantes reguladores de varios procesos biológicos, y su expresión atípica se ha asociado con el desarrollo de enfermedades humanas.



"Descubrimos que la expresión anormal de Snhg11 da lugar a una reducción de la neurogénesis y a una alteración de la plasticidad, lo que desempeña un papel directo en el aprendizaje y la memoria, e indica que el gen tiene un papel clave en la fisiopatología de la discapacidad intelectual", ha afirmado el doctor César Sierra, primer autor del artículo.



La autora principal del estudio y jefa del grupo de investigación Neurobiología Celular y de Sistemas en el Centro de Regulación Genómica, la doctora Mara Dierssen, ha señalado este 27 de febrero que existen pocos fármacos para ayudar a las personas con síndrome de Down y que estudios como este "ayudan a sentar las bases" para poder desarrollar medicamentos enfocados a los déficits de memoria y de aprendizaje de estas personas.



Este estudio es la primera evidencia de que un ARN no codificante desempeña un papel fundamental en la patogénesis (origen) del síndrome de Down.



Los autores de la investigación han confirmado que continuarán con sus estudios para abrir nuevas vías de intervención para el fortalecimiento de la capacidad intelectual.



EFE

